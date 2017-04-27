Две беды?

Дать оценку ремонту кабицынской дороги «Неделя» попросила главу Миндорхоза Ольгу Иванову.

На минувшей неделе последний, третий по счету, «ремонт» кабицынской дороги, выполненный силами ДРСУ-5, прокомментировал начальник ГИБДД Боровского района Александр ФАНТИКОВ. От того разговора осталось странное ощущение, как на одесском привозе: вроде ответ дали, а кажется, что где-то подвох.

Поэтому мы решили обратиться к профильному региональному министру. Уж она-то точно знает, имели ли право ремонтники проводить опыты над боровскими водителями?

В ОЖИДАНИИ СМИРНОВА

То, что кадры решают все, на минувшей неделе подтвердил и начальник ГИБДД Боровского района. Чтобы дать «Неделе» оценку ремонту с высоты своей инспекции, он, по его словам, дозвонился до своего сотрудника, находящегося в отпуске, - Андрея СМИРНОВА, в обязанности которого входит надзор за дорогами Боровского района, и проконсультировался: имело ли право ДРСУ-5 сыпать на асфальт песок со щебнем в качестве ремонта проезжей части? Вроде бы инспектор сказал, что можно, однако название или номер конкретного документа, подтверждающего это право, мы от консультировавшегося руководителя ГИБДД не услышали.

Печальными оказались и поиски в паутине Интернета. Там тоже не удалось обнаружить хоть какие-то ссылки на законность ямочного ремонта асфальтного покрытия каким-либо способом, кроме использования аналогичного материала.

Поскольку нам повезло меньше, чем Александру Фантикову, и инспектор Смирнов не ответил на наш звонок (находясь в отпуске, имеет полное право), нам не осталось ничего иного, как ждать его возвращения на работу. А также мы решили поинтересоваться мнением министерства, через которое ежегодно проходят денежные потоки из бюджета Калужской области на счет АО «Калугаавтодор», которое, еще будучи госпредприятием, обслуживало все дороги регионального значения, и продолжило выполнять эту платную функцию, став акционерным обществом.

ВЕСЕЛОВ ТРЕБУЕТ КОНКРЕТИКИ

Статью, опубликованную нами на прошлой неделе, в минувший понедельник обсудили на планерке глав руководителей Боровского района. Правда, на еженедельной «летучке» на сей раз не оказалось директора ДРСУ-5 Александра ГОРОХОВА, и глава района даже пожурил за это своих помощников, заявив, что те должны были «обеспечить явку на совещание» Александра Александровича.

Самого руководителя боровского представительства АО «Калугаавтодор» Илья ВЕСЕЛОВ не ругал, даже попытался поддержать, дескать, делает мужик, что может в таких погодных условиях, чтобы дорога не развалилась. Однако и ему хотелось бы услышать от дорожных ремонтников четкие сроки начала работ. По мнению главы администрации района, сотрудники ДРСУ-5 должны составить прогноз, опираясь на климатические данные, и оповестить об этом.

ОТВЕТ В ОТВЕДЕННЫЕ СРОКИ

Что касается нашего обращения к министру дорожного хозяйства Калужской области Ольге Ивановой, то оно, в сопровождении фотографий всех трех неудачных попыток ямочного ремонта дороги Балабаново-Обнинск через Кабицыно, уже поступило по адресу.



В письме мы кратко изложили последовательность проведенных опытов с использованием разных материалов и попросили: «Поскольку данная дорога является собственностью области, просим Вас дать оценку действиям местного представительства АО «Кагугаавтодор», которые финансируются из средств регионального бюджета. А также пояснить: кто проверяет качество работ и расход выделенных на эти цели средств? Имели ли право дорожники засыпать асфальтное покрытие песком и щебнем, и если да, то на основании какого СНиП или иного документа?»



В секретариате министерства нас заверили: ответ придет в отведенные законом сроки. Это значит, что совсем скоро мы узнаем позицию заказчика этого пугающего боровчан ремонта.



Пока же будем томиться в ожидании и держать пальцы крестиком, чтобы автомобилистов «пронесло» от очередного испытания ДРСУ-5 до начала обещанного начальником ГИБДД на прошлой неделе ремонта «вглубь и картами».



Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»