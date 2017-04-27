Жительница Боровска обнаружила рядом с могилами родителей странное «подселение»!

Жительница города Боровск Ольга ЛУЧКОВА в предпасхальные дни отправилась на местное кладбище по улице М. Горького, чтобы навести порядок на могилках своих близких: родителей и брата.

И каково же было ее удивление, когда она обнаружила здесь же свежее захоронение, причем о факте смерти кого-либо из своих родственников она ничего не знала. Но самое интересное, что ни полиция, ни скорая помощь, ни сотрудники кладбища ей тоже информацию о новом «соседе» предоставить не смогли.

СТРАСТИ ПО «КВАДРАТАМ»

Как предполагает Ольга Васильевна, в свежевыкопанной могиле, расположенной аккурат по соседству с родственниками, то есть на территории семейного захоронения, находится ее родная тетя - Александра МОРЖАКОВА, 1924 года рождения. Но чтобы было понятно, почему племянница ни сном, ни духом не ведала о судьбе тетушки, нужно рассказать предысторию семьи.

Все дело в том, что на протяжении многих лет Ольга Васильевна старалась ограничивать общение со своей тетей ввиду натянутых отношений с последней.

- У нас есть квартира в собственности по улице Московская, часть в ней принадлежала моей тете, две части - мне и моим детям, - рассказывает Ольга Лучкова. - Жить с ней, к сожалению, было невозможно, поэтому мне пришлось уйти на съемные апартаменты, оставив родственнице жилище.

После того, как Ольга Васильевна ретировалась и предпочла сохранить нервы, откуда ни возьмись, нарисовались «добрые люди» в лице семьи Валентины и Игоря КОНДРАТЬЕВЫХ (фамилия изменена - Прим. авт.). Как подозревает боровчанка, у них были свои виды на долю в квартире пожилой женщины, и в итоге им удалось добиться того, чтобы бабушка переписала на них одну треть.

- В квартиру даже приходили риэлторы, дескать, чтобы каким-то образом оформить продажу собственности, - говорит Ольга Васильевна. - Только я не понимаю, как они собирались это сделать, если две трети принадлежат мне и детям в долевой собственности?

По словам нашей собеседницы, авантюра в стиле «криминального чтива» почти удалась. В 2007-2008-м годах, как утверждает Ольга Васильевна, комнату пытались продать, несмотря на то, что бабушка еще была жива. На данный момент «движений» по жилищу никаких.

Но с потенциальными собственниками нескольких квадратных метров все-таки разбираться должны правоохранительные органы и в итоге выяснить, имеет ли вышеуказанная семья малейшее отношение к судьбе Александры Филипповны.

Наша история совсем не про «черных риэлторов», а про то, как непонятно на каких основаниях хоронят человека, не сообщив при этом ближайшим родственникам.

КОГДА СКОНЧАЛАСЬ БАБУШКА?

Кстати сказать, Ольга Васильевна о своей родной тетке не забывала, несмотря на «высокие отношения». Она регулярно справлялась о ее здоровье у соседей, виделась с ней в магазинах, в общем, нельзя сказать, что Александра Филипповна была совершенно позабыта племянницей.

- В начале апреля виделась с соседками, сказали, что бабушка бегает и прекрасно себя чувствует, - рассказывает Лучкова.

Дальнейшие события стали разворачиваться совершенно странным образом. В один из дней в «Одноклассниках» Ольге Лучковой пришло сообщение от соседки по дому, что хоронят или уже похоронили родственницу. Ольгу Васильевну это известие не то что удивило, а тотально повергло в шок. Вы только вдумайтесь: племянница была не в курсе смерти собственной тети!

- Я немедленно поехала на квартиру, стала говорить с соседями, мне подтвердили, что видели, как скорая увозила, сказали, что тетя умерла, - говорит Ольга Васильевна.

Что самое интересное, даты, когда соседи видели карету скорой помощи, варьируются, кто-то называет восьмое апреля, кто-то говорит, что это случилось раньше, кто-то - что позже.

РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ

Логичное действие - обратиться к медикам тоже пользы не принесло. Как утверждает Ольга Васильевна, в скорой помощи о факте вызова на улицу Московскую бригады врачей информации никакой нет! Причем звонила она и в боровскую, и в балабановскую службы.

Как сообщил журналистам главврач Боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК, информацию о смерти тети Ольге Лучковой медики не выдали на вполне законных основаниях. Все дело в том, что племянница, по сути, не является ближайшим лицом, состоящим в родственной связи. То есть, беспрекословно могли бы представить все документы отцу, матери, мужу, жене, в общем, самым близким.

- Чтобы получить информацию, ей нужно обратиться с заявлением через правоохранительные органы или адвоката, подтвердить свое родство, и тогда мы будем иметь право выдать ей документы, - пояснил Владимир Александрович.

НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ?

Дальше - больше. В правоохранительные органы от медиков также сообщений о факте смерти Александры Моржаковой не было. Ольге Лучковой не повезло снова. В полиции, как она сказала, информации тоже никакой нет. В общем, кругом тайна, покрытая мраком.

- Я не понимаю, как можно вывезти человека на карете скорой помощи и не зафиксировать наступление смерти, не сообщив в полицию? - возмущается Ольга Васильевна. - И как можно выдать документы непонятно кому?

В этом случае удивления племянницы вполне оправданы. Кто вызвал медиков, до сих пор непонятно. Если бабушка была жива, то где отметка в «скорой»? Если она уже была мертва, то, насколько известно, «скорая» не приезжает «на трупы».

В таких случаях медики переадресовывают этот вызов в ритуальную службу, которая забирает покойника после того, как на адресе побывает наряд полиции, дабы убедиться в отсутствии первичных признаков насильственной смерти.

НЕОЖИДАННЫЙ СОСЕД

Далеко не финалом, но еще одним нервным потрясением в этой эпичной истории и стало обнаружение свежего захоронения на местном кладбище, куда Ольга Васильевна отправилась 14-го апреля

- Захоронение производилось без моего ведома и письменного согласия, на месте установлен крест с табличкой, на которой непонятно, что написано, а также два венка, - рассказывает Ольга Лучкова. - У памятника моему отцу оставлен мусор, разбросана глина, уничтожены цветы.

Естественно, такое положение дел вкупе с неизвестной судьбой престарелой тети заставили Ольгу Васильевну написать несколько заявлений, в том числе и в прокуратуру Боровского района. На данный момент женщина требует эксгумации тела, дабы установить личность и причины смерти с последующим перезахоронением. Также Ольга Лучкова настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении потенциальных виновников случившегося.

Как сообщил районный прокурор Александр ЕГОРОВ, на данный момент подробную информацию по данному вопросу надзорный орган пока разглашать не может. Как только будет завершена прокурорская проверка, Александр Владимирович обещал поделиться информацией с журналистами.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ