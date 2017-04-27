В Боровском районе обнаружили «старый замок» с сомнительной репутацией

В Боровском районе, в сельском поселении Совьяки, есть маленькая, но уютная деревня Козельское. Там, на улице Солнечной, еще несколько лет назад фактически пустовал огромный дом, но уже примерно полтора года, как здесь закипела жизнь - на специализированных сайтах появились объявления о сдаче номеров в аренду в загородном поместье «Старый замок», а в сам «замок», как рассказывают местные жители, съезжаются непонятные постояльцы.

НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Цены за то, чтобы переночевать по-королевски, конечно, кусачие, и такой отдых рассчитан явно на небедных людей. Хозяин поместья, некий Игорь, предлагает посетителям заплатить 15 тысяч рублей в сутки за возможность пожить в «палатах царских». Кстати сказать, большим компаниям мужчина готов сделать скидку и понизить ценник до червонца.

В открытом доступе на сайте airbnb.ru можно найти подробную информацию о здании. Согласно ней, раньше дом строился для большой семьи, а потом, видимо, или семья стала меньше, или все вместе жить перехотели. Возможно, владельцы особняка подумали и решили, что чего пропадать добру даром, и устроили мини-отель.

Кстати сказать, в хоромах, согласно информации, могут спокойно разместиться полсотни гостей. Всего здесь четыре комнаты, две из которых - спальни на тридцать человек в целом.

Что еще интересно, при въезде в усадьбу гостей встречает родовой герб. Надпись на эмблеме гласит: «Вера. Служение. Честь». И если к третьему утверждению вопросов никаких, то во что потенциальным посетителям предлагают верить и кому служить - неизвестно.

СТРАННОЕ МЕСТО

Среди местных жителей также ходят разговоры, что в «Старом замке» - не только своего рода апартаменты для состоятельных граждан, но еще и функционирует детский лагерь. Некоторые утверждают, что своими глазами видели, как сюда привозят детей на отдых. Если вспомнить приветственную надпись, кто знает, может, здесь из мальчиков воспитывают будущих рыцарей, а из девочек - настоящих леди.

Но самое интересное в этой истории то, что при таком, наверняка поставленном на поток бизнесе, владелец, как заявил глава сельского поселения Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, умудряется не платить полагающиеся для предпринимательской деятельности налоги! А если вспомнить, что летом сюда могут приезжать дети, то вопросов становится все больше. Чем они тут занимаются, есть ли педагоги, кто следит за ребятами, кто выдавал разрешение на организацию подобного отдыха?

Кстати сказать, согласно кадастровой карте, земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. А дом, по словам Николая Галенкова, оформлен как жилой. То есть по документам, «Старый замок» не является ни гостиницей, ни детским лагерем.

- Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в вопросах законности ведения подобного бизнеса, - рассказал Николай Константинович.

БОРОВСКИЙ ОФФШОР

Если взглянуть с одной стороны - ну, имеет себе человек в собственности дом, ну приезжают к нему друзья, привозя с собой по пятьдесят детей, ну еще какие гости вдруг нагрянут. Но с другой - этот же самый человек, сдавая комнаты в аренду по пятнадцать тысяч в сутки, по факту осуществляет предпринимательскую деятельность, а значит, должен платить налоги - 6 или 13 процентов, в зависимости от того, физическим или юридическим лицом он является. А если еще вспомнить про детский лагерь...

Сейчас дело за правоохранительными органами, которые должны провести полную проверку и все-таки выяснить, какие тайны кроет «Старый замок» и почему его владелец не желает легализовать свой бизнес...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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