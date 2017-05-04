За посетителями балабановского туалета будут следить

В Балабанове в ближайшее время собираются установить камеры видеонаблюдения в общественном туалете на территории рынка, чтобы следить за каждым посетителем. К такому решению пришло руководство МУП «МЦОН» в целях контроля сборов платы за пользование уборной.

Случилось это в процессе общения с депутатами Городской Думы, которые, всматриваясь в цифры финансовой отчетности предприятия, недоумевали: неужели жители и гости города последние три месяца тренировали выдержку, что привело ранее доходное место в убыточное. Именно на такой парадокс обратила внимание и председатель Контрольного органа муниципалитета Юлия ПОЛЯКОВА.

- Пока туалет находился на балансе ЖКХ, он приносил прибыль, как только перешел рынку - появились убытки! - отметила она.

Эту мысль поддержал и председатель комиссии по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ, который задал прямой вопрос: где деньги?

По словам директора МУП «МЦОН» Бориса СЕРГЕЕВА, причина ежемесячного «провала» в 30 тыс. рублей кроется в старости здания туалета и его неблагоустроенности. Например, приходится оплачивать очень большие счета за электроэнергию, которая, помимо освещения, идет и на нагрев воды, поскольку горячего водоснабжения в туалете нет. Водоотведение, зарплаты, расходный материал - вот и получается большая сумма расходов.

Однако депкорпус такое объяснение не принял, поскольку все эти траты на клозет существовали с момента его открытия, и только в последнее время показатели ушли в минус.

После долгих разбирательств Борис Сергеев и решил установить всевидящее око в самом интимном заведении муниципалитета. При этом он заверил, что «наблюдатель» не нарушит приватности посетителей кабинок, а будет строго контролировать процесс расчета за услугу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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