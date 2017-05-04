В Балабанове появилась боевая машина пехоты

В минувшую пятницу, 28 апреля в Балабанове была установлена БМП. Машину разместили в сквере Воинов-интернационалистов, который пока ещё находится в стадии строительства.

Торжественное открытие нового памятника состоялось 30 апреля, когда в городе собрались «королевичи» - сослуживцы прославленного гвардии капитана Александра КОРОЛЕВА, героически погибшего на афганской войне, имя которого носит улица города, соседствующая с тематическим сквером.

Примечательно, что, отдавая долг памяти и уважения, на башне БМП указан номер боевой машины комбата Королева - «500» и его позывной в бою - «Клён».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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