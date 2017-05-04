Впритык на тот свет

Расширение границ ермолинского кладбища в планы администрации пока не входит.

Недавно на городском кладбище в Ермолине произошло своего рода ЧП локального масштаба. По неизвестным причинам на могилы рухнуло дерево, подмяв под себя памятники, кресты и оградки.

К чести коммунальщиков скажем, что проблему они устранили довольно быстро. Но случившееся стало отправной точкой для обсуждений другого вопроса - расширения границ местного погоста.

ГРАНИЦЫ АИДА

Напомним, что в середине апреля абсолютно «здоровая» ель высотой в несколько метров упала на могилы. Причем дерево не относилось к сухостою, не было специально подпилено каким-то «добрым» дядей, как это случилось, например, в прошлом году, а просто взяло и сломалось.

Кстати сказать, подобный форс-мажор удивил не только рядовых ермолинцев, но и коммунальные службы. Как рассказала старший инспектор отдела строительства, ЖКХ и благоустройства Светлана КУРИЛЕНКО, дерево никоим образом не подходило под определение потенциально опасных, поэтому предугадать подобные события было крайне сложно.

Отметим также, что кладбище расположено рядом с лесом, а, как известно, земли его - собственность ГКУ КО «Боровское лесничество». Как заявила Светлана Юрьевна, специалисты ее отдела постоянно сотрудничают с лесниками и не забывают регулярно напоминать им о необходимости опиловки веток, о сухостое и так далее.

Но даже несмотря на такую ответственную работу коммунальных служб, логично предположить, что если упавшее дерево совершенно спокойно рушит памятники и в принципе представляет возможную угрозу для жизни людей, значит, оно находится в опасной близости от могил. И самое простое и, в принципе, правильное, что можно сделать, - договориться с лесничеством, провести вырубку деревьев, тем самым расширив границы погоста.

Все вышеописанное стало поводом для того, что в социальных сетях начались разговоры о том, что кладбище необходимо расширить, дескать, это не дело, что деревья падают и разрушают памятники. Ну и плюс ко всему, людей беспокоит то, что оно практически «заполнено», то есть еще год-два - и хоронить попросту будет негде.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Но на данный момент такое развитие событий (расширение границ) в планы властей не входит. Как сообщил руководитель администрации Ермолина Олег ЗАПОЛЬСКИЙ, все вопросы, которые возникают по поводу деревьев, решаются на месте, уборка на кладбище также производится своевременно.

- На данный момент необходимости в расширении границ нет. Но как только возникнет вопрос нехватки территории, работа будет проведена, - подчеркнул Олег Константинович.

Также он посоветовал людям больше общаться с сотрудниками администрации и лично с ним, он всегда открыт к диалогу и не совсем понимает, почему люди не обращаются в первую очередь к чиновникам в случае возникновения каких-либо вопросов.

- Я вам так скажу, сложные вопросы есть в каждом муниципальном образовании. Что касается нашего, то мы решаем их по мере поступления. Повторюсь: как только мы поймем, что есть проблема касательно кладбища и его границ, если, например, негде будет проводить захоронения, то мы сделаем все, чтобы люди не испытывали дискомфорта. На самом деле, мы очень многое делаем для того, чтобы нашим жителям жилось хорошо, - резюмировал Олег Запольский.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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