Мусорная война

Предпринимателем, завалившим Кривское ТБО, занялась полиция.

В сельском поселении Кривское назревают так называемые «мусорные войны». Все дело в том, что администрация и подрядчик, который занимался вывозом ТБО с территории муниципального образования, не смогли мирно расстаться.

В итоге это привело к тому, что предприниматель, видимо, чувствуя себя стороной, крайне оскорбленной, просто повыворачивал контейнеры прямо на землю, превратив тем самым территорию деревни в свалку.

ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ

Индивидуальный предприниматель Олег ЯРОВОЙ свое поведение объяснил весьма просто - администрация должна ему денег, причем немаленькую сумму, порядка двух-трех миллионов рублей.

В общем, как утверждает ответственный за вывоз мусора, работу свою он делал исправно, а вот денег по большому счету от властей не видел.

Не вытерпев такого отношения, бизнесмен решился на радикальные меры - расторгнуть соглашение, но ни на звонки, ни на письма, как он говорит, никто из чиновников не отвечал. И, видимо, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, поехал по «точкам» и опорожнил контейнеры вместе с мусором, мол, забираю свое, а вы уж тут сами как-нибудь разбирайтесь.

Вот только вся проблема в том, что вероятность того, что подрядчик забрал именно свое, - весьма низка. Как рассказал глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО, присвоены были как раз местные контейнеры, содержащиеся на балансе администрации.

- Мы попросили его предоставить документы на баки, доказать как-то, что они ему принадлежат, но ничего сделано не было, - сказал Алексей Витальевич.

Кстати сказать, свой вариант ответа на вопрос «почему отношения так сильно испортились» есть и у Алексея Максименко. Наличия долга, отметим, Алексей Витальевич не отрицает, правда обращает внимание на то, что не платить были веские причины. А именно - недобросовестное выполнение своих обязанностей.

- Все началось с того, что подрядчик начал заниматься приписками, не вывозя мусор. То есть он отчитывался, что работа сделана, а на самом деле все было не так, - рассказал Алексей Витальевич.

Затем стали поступать обращения от граждан, что мусор не вывозится, а когда подрядчику предложили предоставить табель, чтобы можно было провести проверку, сделать это он отказался.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

В итоге, как утверждает руководитель администрации, это именно они решили прекратить сотрудничество с Яровым, а тот, в свою очередь, вывернул контейнеры, забрал не принадлежащее ему имущество и вообще повел себя не по-джентльменски. Между прочим, момент, когда происходил «отжим» мусорных баков, запечатлен на камеру, и там сотрудники «ИП Яровой» очень нелицеприятно высказывались о кривских властях, что, конечно, весьма расстроило Алексея Витальевича.

- Мы вызывали оперативную группу, наши контейнеры были обнаружены на его территории, да еще и нашли пристежку газонокосилки на трактор, которую считали канувшей в Лету, - сказал Алексей Максименко.

В общем, теперь с индивидуальным предпринимателем разбирается полиция. А сам руководитель администрации собирается дождаться финала разбирательства и потом обратиться в суд, если это будет нужно. И на это у Алексея Витальевича как минимум несколько причин.

Кстати сказать, на данный момент сельское поселение больше не тонет в мусоре. Пришедший на замену старому новый подрядчик постарался оперативно устранить завалы, несмотря на то, что ему было гораздо сложнее - ведь приходилось собирать пакеты прямо с земли, контейнеров-то нет.

Новые баки, как уверил, Алексей Максименко, уже едут, но пока приходится работать в таких условиях, и он очень благодарен подрядчику за добросовестность и готовность трудиться даже сверхурочно.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ