С территории ОПХ «Ермолино» вывозят землю под видом мусора?

В Ермолино, на территории поселка опытного хозяйства (ОПХ) «Ермолино» в последнее время наблюдается повышенная активность. Довольно часто местные жители становились свидетелями, как оттуда вывозят землю, по несколько фур за раз.

Такая ситуация обеспокоила ермолинскую администрацию, и на прошедшем на прошлой неделе заседании Думы депутатам было сказано, что было бы хорошо «поймать виновных за руку». И вот на днях одному из народных избранников, члену добровольной народной дружины Егору ГРАБЕНКО, можно сказать, повезло.

Как рассказал корреспондентам Егор Игоревич, он стал свидетелем, как с территории ОПХ выезжают четыре фуры, груженные грунтом. Естественно, депутат вызвал на место происшествия полицию, которая по приезду задержала водителей и потребовала с них объяснения.

- Водители попытались объяснить, что у ворсинского технопарка заключен договор с ОПХ на вывоз мусора, однако документов никаких предъявить не смогли. Да и земля мало напоминает лично мне мусор, - сказал Егор Грабенко.

Позже стражи правопорядка связались по телефону с представителями компании, якобы вывозящей мусор, и выяснили, что документы вроде как есть, но пока еще в процессе подготовки.

Разбираться, почему вместо мусора вывозят грунт, и есть ли и на это разрешительные бумаги, в дальнейшем будет полиция.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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