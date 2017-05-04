В Балабанове открыли три окна МФЦ

На минувшей неделе в Балабанове состоялось торжественное открытие первого в городе многофункционального центра «Мои документы». Ранее в муниципалитете планировали построить целое здание, предусмотренное под эти нужды. Однако в силу разных обстоятельств проект осуществить не удалось. Балабановцам приходилось обращаться за госуслугами в соседние населенные пункты - Боровск и Кабицыно.

28 апреля МФЦ на три окна открылся в удаленном микрорайоне города по адресу: ул. Дзержинского, 87. Он стал 71-м центром «Мои документы», открытым на сегодняшний день в Калужской области.

Выступая на открытии, глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ отметил, что осуществить проект городу удалось при финансовой поддержке Боровского района, который выделил деньги на ремонт помещения. Но главное, что скоро подобное открытие состоится в центральной части города - на ул. Боровской, 1.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ