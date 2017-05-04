Как не стать экстремистом

Согласно ст. 13 ФЗ № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. Более двух десятков калужан уже попали под штрафные санкции, предусмотренные законом.

«ЧЕРНЫЙ» СПИСОК

Признать материал экстремистским может только федеральный суд на основании представленных доказательств. Обратиться в суд с заявлением о признании материала экстремистским вправе прокурор.

В случае вынесения судом решения о признании материала экстремистским, копия принятого решения направляется в Министерство юстиции РФ для включения материала в федеральный список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для блокировки данного интернет-ресурса.

В настоящее время в этом списке содержится свыше 4 тысяч материалов - видеоролики, текстовые материалы, песни, картинки и т.д. Список размещен на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

Вместе с тем, нередко выявляются факты, когда материалы, ранее признанные судами экстремистскими, размещаются в свободном доступе на социальных страницах в сети Интернет.

Массовое распространение таких материалов влечет административную ответственность для лица, его разместившего, по ст. 20.29 КоАП РФ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Судебная практика трактует размещение на социальных страницах сети Интернет таких материалов как массовое распространение, поскольку они являются доступными для неограниченного круга пользователей.

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в соответствующий федеральный список, а также их производство либо хранение в целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов. На должностных лиц за это возлагается штраф до 5 тыс. руб. с конфискацией материалов, на юрлиц - до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Правоохранительными органами Калужской области осуществляется систематический мониторинг СМИ, в ходе которого выявляются материалы, включенные в федеральный список.

Только в 1 квартале 2017 года по постановлениям прокуроров о возбуждении дел об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ пятеро жителей нашего региона привлечены к административной ответственности в виде штрафов. За аналогичные правонарушения в 2016 и 2015 годах наказаны по 17 граждан.

Кроме того, за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики также наступает административная ответственность по ст. 20.3 КоАП РФ в виде штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Имеются случаи выявления на фасадах зданий либо в сети Интернет подобных изображений, что также влечет административную ответственность.

За указанные правонарушения в 1 квартале 2017 года один из жителей области привлечен к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ в виде штрафа. За аналогичные правонарушения в 2016 году наказаны 6 граждан нашего региона.

Прежде чем разместить на своей странице в социальных сетях материал сомнительного содержания, необходимо подумать о возможных последствиях своего поступка.

Николай ЛАБУНСКИЙ,

старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, старший советник юстиции

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