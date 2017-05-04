Дети войны Серафима и Николай Лекаркины вместе уже больше полувека

Семью Лекаркиных - Николая Федоровича и Серафиму Александровну, проживающих в совхозе Боровский, смело можно назвать уникальной. Они не только отпраздновали 55-летнюю годовщину свадьбы, но и пережили ужасы Великой Отечественной войны вместе, будучи малыми детьми.

«Я ДО СИХ ПОР ЖДУ ОТЦА С ВОЙНЫ»

Серафима Александровна родилась 7 августа 1941 года в деревне Ново-Михайловское прямо на крыльце собственного дома. Война застала маленькую Симу еще в утробе матери, да и эти страшные годы она почти не помнит, разве только то, что маме приходилось постоянно прятать ее в подоле, чтобы не нашли немцы.

- Отец мой был в звании офицера и погиб в 1943 году во время форсирования Днепра, похоронен в Черниговской области, в городе Добрянка, - говорит Серафима Александровна. - Но вы знаете, я очень долго ждала папу, хотя знала, что его больше нет. Не верила, не могла принять эту мысль. Ведь бывали же ошибки - похоронки приходили, а солдат живой. Вот так и я, после школы, когда домой бежала, все думала, что сейчас увижу его за столом. Да что там говорить, я его до сих пор жду с войны.

Собирая по крупицам воспоминания, Серафима Александровна рассказывает, как приходилось ее семье прятаться в землянках, погребах и подвалах. Когда бойцы пришли освобождать Ново-Михайловское, а это было зимой, маленькая Сима и ее мать ютились в промерзшем погребе вместе с другими жителями деревни.

- Знаете, люди могли различать (немец или русский) по шагам. У фашистов была тяжелая поступь, они громко стучали каблуками, а у наших, наоборот, - тихая, - рассказывает Серафима Лекаркина.

Кстати сказать, если бы освободители пришли на пару дней позже, то семья Серафимы Александровны осталась бы без жилища.

- Мама схватила меня и побежала домой, а он был запланирован к поджогу, было все облито керосином, но не успели спалить, - говорит женщина.

Послевоенные годы Серафима Александровна вспоминает как очень тяжелые, что уж сказать, если в школу она пошла с портфелем, сшитым из клеенки. После окончания школы ушла работать на балабановский хлебокомбинат в должности пекаря. И осталась там на 38 лет, заработав звание ветерана производства.

«У НАС БЫЛА ЦЕЛЬ»

Николай Федорович родился 8 марта 1938 года в Совхозе Боровский, здесь же прожил всю жизнь, и, как он сам говорит, помрет.

Война для Николая Фёдоровича ассоциируется с двумя вещами - голодом и холодом - это, пожалуй, единственное, что он помнит. Так же, как и Серафима Александровна, он, будучи мальчишкой, прятался с матерью по подвалам. Одно время отсиживались в боровской церкви. Отец Никола Федоровича, к счастью, с войны вернулся, но дошел до самой Японии.

- Мы жили в доме без мебели, спать приходилось на соломе, а нас много было. Клопов помню, кусали постоянно, просто ужас какой-то, - говорит Николай Федорович.

После войны и окончания учебы Николай Федорович получил комсомольскую путевку на целину в Красноярск. Там он трудился в качестве водителя, а место, куда его отправили, было закрытым, режимным, поэтому многого о своей работе он рассказать не может.

- Одно могу сказать, у нас была цель! Работали в основном за копейки, но не жаловались. Очень хотелось восполнить ту пропасть, которая осталась после войны, - сказал Николай Лекаркин.

Кстати сказать, Николай Федорович лично закладывал капсулу с посланием к молодежи будущего возле памятника в совхозе Боровский и считает, что о войне забывать нельзя, нужно передавать историю из уст в уста, чтобы помнили потомки рассказы стариков.

А на прощание Серафима Александровна рассказала, в чем секрет долгих и счастливых взаимоотношений. Между прочим, за 55 лет совместной жизни у четы родились трое детей, а сейчас уже есть шестеро внуков и даже правнучка.

- Надо уступать, как-то находить точки соприкосновения и обходить острые углы, это очень важно. Жить нужно в любви и согласии, - поделилась мудростью Серафима Александровна.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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