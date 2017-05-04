Боровский район готовится с размахом отметить День Победы!

В этом году исполняется 72 года со дня Великой Победы. Традиционно в Боровском районе празднование 9 Мая проходит с большим размахом. По уже сложившейся традиции, торжественные мероприятия начинаются за пару недель до основного празднования.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Как сообщила заведующая отделом культуры администрации Боровского района Ирина БАШКИРЕВА, до конца апреля в каждом поселении будут приведены в порядок памятники, мемориалы и места захоронений воинов.

- В этом году с 1 по 12 мая будет организовано дежурство добровольных народных дружин у администраций, мемориалов и памятников поселений. В учреждениях культуры и школах пройдут тематические вечера, культурные гостиные, встречи с ветеранами, - сказала Ирина Алексеевна.

На городской площади в Боровске к 9 мая развернется большая выставка рисунков, посвященная празднику Победы.

В последний день апреля, в Балабанове, в сквере воинов-интернационалистов, состоится традиционная встреча ветеранов мотострелкового полка, воевавшего в Афганистане. Также запланировано открытие фрагмента будущего сквера с установленной боевой машиной пехоты и организован телемост с ветеранами батальона, проживающими в Киргизии.

33 ВЕТЕРАНА

5 мая в музее Дома культуры «Полет» в Ермолине будет открыта экспозиция «Эхо войны». На следующий день, но уже в Боровске, в музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» откроется фотовыставка «Поверженный рейхстаг в мае 1945-го года».

Также творческие коллективы Боровского района примут участие в областном фестивале «Солдатская завалинка». А пока муниципальные таланты будут покорять другой город, в городских и сельских поселениях с 6 по 8 мая пройдут школьные вахты памяти у мемориалов.

Восьмого мая в Балабанове стартует патриотический автопробег по местам боевой славы. В этот же день на школьном стадионе в Кривском состоится футбольный турнир, а в деревне Борисово - легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы.

- Главными и почетными участниками праздничных мероприятий традиционно являются ветераны. В районе осталось всего тридцать три фронтовика. Большинство из них не смогут присутствовать на праздничных мероприятиях, но каждому ветерану дома вручат подарки сотрудники администрации, волонтеры, школьники, - подчеркнула Ирина Башкирева.

Кстати сказать, только в Балабанове на подарки фронтовикам, труженикам тыла и малолетним узникам выделено более 300 тысяч рублей. Отметим, что районные предприниматели не остаются в стороне и активно вносят свой вклад в подготовку подарков для живых участников ВОВ.

СОЛДАТСКАЯ КАША И САЛЮТЫ

В День победы в третий раз Боровский район примет участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». В его ряды встанут несколько тысяч боровчан, которые чтят память своих предков. С их портретами в руках участники шествия пройдут по улицам районного центра, городов и сел.

Непосредственно 9 мая, в 11 часов на главных площадях городов и сельских поселений района у мемориалов пройдут торжественные митинги. По окончании митинга в Боровске состоится концерт духового оркестра. Также праздничные песни зазвучат в Ермолине, Ворсине, Кривском, Совхозе Боровский и Комлево. А отведать солдатской каши можно будет в Боровске, Балабанове и Ворсине.

Народные гуляния также продолжатся вечером. На центральной площади Боровска в 19 часов начнется концерт «Победа деда - моя Победа», по окончании которого выступит известная московская певица Алиса Мон.

В Балабанове в 20:00 на праздничную сцену выйдут участники творческих коллективов Дома культуры, а затем военный духовой оркестр. Жителей Ермолина ждет вечер танцев, вечерняя программа пройдет также в Ворсине. Завершится торжество 9 мая праздничным салютом, который пройдет в Боровске, Балабанове, Ермолине и Ворсине.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Праздник»