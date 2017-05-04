Раздел имущества балабановского ЖКХ отложили на месяц

Депутаты балабановской Городской Думы помешали плану приватизации родного поселения. Вроде бы именно народные избранники постоянно делают акцент на необходимость работы над наполняемостью городского бюджета, а тут единогласно взяли и отложили вопрос о приватизации имущества недавно ликвидированного ЖКХ до следующего заседания ГД.

ПРОТИВ ДРОБИ

Причиной отказа одобрить проект решения, подготовленный администрацией города, оказалось отсутствие ясного понимания, почему все, чем раньше владело муниципальное предприятие, собираются выставить на торги, раздробив на отдельные объекты? Именно такой же вопрос парламентарии задавали на прошлом официальном заседании, когда исполнительная власть попросила разрешить ей начать работу по оформлению земельных участков ЖКХ так же - отдельными кусками, расположенными под этими самыми объектами.

Депкорпус изначально был против такого «дробления», поскольку продать единым куском имущество коммунальщиков намного выгоднее для муниципалитета, нежели отдельными лотами. Дело в том, что на территории ул. Коммунальной есть весьма «жирные» куски, претенденты на которые поборются, что поспособствует поднятию цены в процессе торгов. Но есть и заведомо провальные объекты, которые не просто останутся в собственности МО, но которые город еще должен будет и содержать за свой счет.

ОБЕЩАННОГО ЖДУТ

Это мнение разделил и глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ. Однако мотивацией обратной позиции администрации стало заявление Фонда имущества Калужской области, которое, ссылаясь на антимонопольное законодательство, заявило, что не пропустит на торги единым лотом объекты ЖКХ. Однако такое заявление специалисты регионального ведомства сделали балабановскому градоначальнику устно. Письменного «запрета» в администрации ожидали со дня на день, а потому депутатов попросили дать согласие на оформление земельных участков по отдельности, чтобы не тянуть время, а письмо предоставить позже.

Однако ни на профильной комиссии, ни на официальном заседании Думы письмо депутаты так и не увидели. Почему его не прислали из Фонда имущества, глава администрации пояснить не смог, поскольку находился в отпуске. Его зам Нина ФИЛАТОВА сообщила, что несколько раз уже просила прислать «бумагу», но реакции не последовало. А юрист администрации Галина ВОРОНЦОВА добавила: «Фонд вообще не обязан давать какие-либо пояснения!»

ЗА ЕДИНСТВО

Все услышанное сильно расстроило депкорпус, ведь месяц назад они дали «добро», исключительно поверив словам об официальном запрете продавать городское имущество единым лотом. А теперь, не предоставив никакого подтверждения этому заявлению, их просят утвердить план приватизации муниципального имущества так же - врозь.

В свою очередь, юротдел администрации ссылался на ст. 133.1 ГК РФ, согласно которой продать имущество ЖКХ единым лотом нельзя, поскольку это - не единый недвижимый комплекс, а не связанные между собой разнопрофильные постройки: три гаража, оранжерея, склад и два нежилых помещения, одно из которых - административное. И выставление их одним лотом может рассматриваться как умышленное создание условий, которые приведут к ограничению или устранению конкуренции.

Как ни странно, именно в момент, когда депутаты поручили администрации заняться не просто чтением законов, а поискать случаи, когда муниципалитетам удавалось продать имущество с выгодой для бюджета, в зале появилось письмо из Фонда имущества. Его суть, впрочем, не несла однозначный запрет на выставление объектов предприятия одним лотом, а потому депкорпус своего мнения не поменял, предоставив исполнительной власти время поискать пути, благодаря которым муниципалитет сможет получить от продажи имущества ликвидированного убыточного предприятия максимальную прибыль.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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