Были бы деньги!

Кабицынскую дорогу отремонтируют четвертый раз за сезон.

В первый рабочий майский день сбылась мечта главы администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА: местное представительство АО «Калугаавтодор» сообщило-таки о своих планах по ремонту асфальтного покрытия дорог. Более того, районному руководству даже пришлось «попридержать коней», наложив вето на планы ремонтников.

ЧЬЯ ЯМА?

О том, что весна преподнесет автомобилистам новые «капканы» на дорогах, никто не сомневался. Сегодня они таятся в каждом поселении Боровского района и ждут, когда беззаботный или неместный водитель угодит в них колесом своего автомобиля. Районный центр - не исключение, и во вторник на рабочей планерке две его дыры стали поводом для выяснения отношений.

При въезде в Боровск на ул. Коммунистической автомобилистов встречают ямы, которые никак не состыкуются с идеалистическим образом коммунизма. И проблема в том, что ремонт на этом месте как-то не спешит начинаться. Причина проста: ни администрация города во главе с Михаилом КЛИМОВЫМ, ни ДРСУ-5 во главе с Александром ГОРОХОВЫМ не могут понять, «чьи в лесу шишки». Проще говоря, дорожники говорят, что латать участок - обязанность города, Михаил Павлович, в свою очередь, уверенно заявляет, что это обязанность дорожников.

А тем временем ямы при въезде в город разрастаются. Причем их размер уже превышает допустимый по ГОСТу, то есть ремонт там необходим в срочном порядке.

Отметим, что некоторое время назад аналогичная ситуация возникала в Кабицыно. Там ДРСУ-5 никак не хотело ремонтировать несколько метров дороги, заявляя, что это уже владения Обнинска. Дело удалось сдвинуть сотрудникам ГИБДД, которые вслед за чередой своих предписаний смогли-таки решить проблему - согласовали перенос дорожного указателя населенного пункта так, чтобы боровские представители АО «Калугаавтодор» признали «ничьи» метры собственностью Калужской области, дороги которой данное предприятие и обслуживает.

В Боровске до ГИБДД еще не дошло, тут Михаил Климов шутя пообещал перекрыть въезд в город, пока не решат между собой, кто же в итоге должен заниматься ремонтом. Но всерьез заявил, что эта проблема выеденного яйца не стоит, и работы на участке будут проведены.

НЕ ПРОЙДЕТ

Свои силы ДРСУ-5 собиралось бросить на ремонт трассы А-108 в районе главного въезда в Балабаново - через железнодорожный тоннель. Многие годы руководство города твердило, что проблема хронического плачевного состояния этого участка дороги кроется в отсутствии водоотведения. Из-за этого во время выпадения осадков дорога подтопляется, и ее покрытие разрушается.

Наконец балабановцев услышали и решили устранить проблему прокладкой трубы в тоннеле. Однако, согласно плану, который даже успел получить одобрение в Калуге, труба и сопутствующие ее прокладке «подушки» сократят высоту тоннеля на 40 см. Это приведет к тому, что вслед за большегрузами, которые частенько разворачиваются перед неожиданным препятствием, в тоннеле не смогут проехать автобусы и пожарная машина.

Учитывая это обстоятельство, Илья Веселов приостановил начало работ в Балабанове до решения вопроса с «высотой».

И СНОВА «ЗДРАСТЕ»!

Зато радость главу района поджидала на другой дороге - Обнинск-Балабаново, проходящей через деревню Кабицыно. Ее отремонтировать до конца мая пообещал директор ДРСУ-5 (АО «Калугаавтодор») Александр ГОРОХОВ. Места, которые в результате проседания и вспучивания грунта деформированы, будут восстанавливать «картами». А остальные повреждения ожидает исключительно ямочный ремонт. Предварительно сотрудники ДРСУ-5 уберут песок и щебень, которыми они в последний раз попытались «уберечь» водителей от встреч с асфальтными изъянами.

Предстоящий выход на кабицинскую дорогу станет уже четвертым в этом весеннем сезоне. Ранее дорожники уже проводили ямочный ремонт: асфальтом плохого качества, щебнем и, наконец, щебнем, перемешанным с песком.

После последней отсыпки редакция «Недели» обратилась за комментариями к главе Министерства дорожного хозяйства Калужской области Ольге ИВАНОВОЙ. В ведомстве пообещали ответить в установленные законом сроки, так что после 9 мая мы надеемся получить разъяснения по волнующему боровских автомобилистов вопросу: какими правоустанавливающими документами в нашей стране разрешен ремонт асфальтного покрытия стройматериалами для грунтовых дорог?

Иван КРЕЧЕТ

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