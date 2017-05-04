Река дерьма

В Страдаловку по-прежнему сливают неочищенные канализационные стоки!

Как известно, река Страдаловка в Балабанове уже довольно давно загажена сточными водами кабицынских микрорайонов. В последнее время ситуация усугубилась еще и тем, что очистные сооружения, которые и так работали на последнем дыхании, больше не в силах принимать отходы жизнедеятельности. Сброс канализационных стоков сейчас идет прямо на рельеф, а далее - в водоем. А потому вопрос о переброске стоков на обнинский коллектор стоит как никогда остро.

ДВА ЭТАПА

На минувшей неделе в Боровский район приезжали представители областного Министерства экологии и природопользования, которые провели совещание совместно с районными властями и чиновниками из Обнинска.

Вопрос, поднятый на встрече, неактуальным назвать язык не повернется. На ней решали судьбу канализационных сетей в мкр. «Молодежный» и «Олимпийская деревня», которые не первый год ставят мировые рекорды по загаживанию единственного балабановского водоема - реки Страдаловки.

По итогам встречи удалось прийти к некому консенсусу. Как рассказал зам. главы администрации Боровского района Сергей ГАЛКИН, на данный момент четко намечен план работ, и разбит он на два этапа.

- Во время первого этапа мы переводим КНС Молодежного на Обнинск. Намечено строительство напорного коллектора, который позже присоединится к коллектору института ИАТЭ, - сказал Сергей Павлович. - На данный момент проект готов, и сейчас на согласовании с «Калугаоблводоканал». Что касается финансовой стороны, то целиком и полностью это ложится на плечи застройщиков - организаций, которые возводили и продолжают возводить жилые дома в Кабицыно.

Согласно задаче, после согласования проекта новый коллектор должен появиться меньше чем через месяц, в течение двух-трех недель.

- Соответственно, в течение летнего периода мы сможем завести 450 кубометров стоков микрорайона Молодежный в Обнинск, - подчеркнул Сергей Галкин.

Второй этап - переброска еще 150 кубов стоков в сутки от Олимпийской деревни, там, как и в Молодежном, необходимо построить коллектор. В целом, как сказал Сергей Павлович, застройщики не против взвалить это на свои плечи. Что примечательно, переброс стоков в Обнинск на платежках местных жителей никоим образом не отразится.

Если подытожить все вышесказанное, то перспективы видятся такими: к концу лета большая часть стоков уйдет в Обнинск, тарифы останутся неизменными, а еще некоторое время спустя Страдаловка и вовсе сможет спокойно вздохнуть, так как больше ничего не будет загрязнять реку.

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПЕССИМИЗМ?

Однако председатель комиссии по городскому хозяйству при ГД Балабанова Михаил ИВАНОВ, который вместе с коллегами не первый год пытается достучаться до калужских властей и добиться прекращения загрязнения Страдаловки, столь оптимистично не настроен. Он считает, что на данный момент все заинтересованные лица находятся только в начале пути, и результаты будут еще нескоро.

- Нам необходимо предпринять много шагов, которые привели бы к цели, начиная от новых коллекторов, заканчивая организационными моментами. Обнинск дает разрешение на сброс части стоков, ставя при этом условие, что район берет на себя обязательство оплатить подключение коллекторов. Это должно быть оформлено договорными отношениями. Если говорить о временных затратах, ну, на мой взгляд, - начало следующего года, не раньше, - заявил Михаил Александрович.

Что же касается реанимирования Страдаловки, то здесь тоже говорить о том, когда это может произойти, несколько рано. Сначала нужно окончательно разобраться с очистными.

- Самое неприятное, что очистные, которые каким-то образом работали в Кабицыно, сейчас не работают вообще. Более того, «Калугаоблводоканал» не собирается ремонтировать их до тех пор, пока весь сток не уйдет от них. Даже чистку делать не пытаются, мотивируют тем, что невозможно ничего сделать, пока часть стоков не будет сброшена, - поделился Михаил Александрович.

В общем, имея на одной чаше весов позитивно настроенного Галкина, а на другой - реалиста, пусть и с примесью пессимизма Иванова, местным жителям остается только ждать, чья же «ставка» сыграет. Но главное - помнить, что даже начало работ по «переброске» вовсе не означает то, что река станет чистой. Для этой идеалистической идеи нужно много времени и денег.

А пока следует понимать и помнить: Страдаловка опасна для жизни и здоровья человека. В ней тоннами плывет неочищенное дерьмо! И упаси вас бог в купальный сезон влезть в эту клоаку добровольно!

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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