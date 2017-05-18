«Шахматный дом» будет готов ко Дню города

В Балабанове у спортсменов шахматного клуба «64» имени М.В. Бирюкова чемоданное настроение. Уже полгода они ожидают, когда администрация города выполнит свое обещание и подарит им помещение, которое станет спортивным домом для десятков балабановских мальчишек и девчонок.

Цокольный этаж на ул. Лесной, 15, который ранее занимало отделение дневного пребывания пожилых людей «Душевный свет», ко Дню города будет отремонтировано и передано шахматистам. К той же дате рядом будет установлена шахматная доска с большими фигурами, которые горожане смогут использовать для баталий. При этом на сознательность балабановцев администрация особо не надеется, а потому, как было озвучено ранее, шахматные фигуры будут на ночь убирать.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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