Проезд через балабановский тоннель отремонтируют без ущерба для высоты

Две недели назад притормозили ремонт проезда через железнодорожный тоннель в Балабанове. Сделано это было личным распоряжением главы администрации района Ильи ВЕСЕЛОВА, который настоял на изменении проекта прокладки водоотведения, в результате чего значительно бы уменьшилась высота проезда.

Согласно первоначальному плану, труба ливнёвки должна была пройти под асфальтным покрытием, что влекло уменьшение тоннеля на 40 сантиметров в высоту. Заметим, что сегодня проехать этим путем большегрузам невозможно, им приходится объезжать через «благословенный» мост. А после предполагавшегося ремонта данный путь оказался бы неприступен и для техники экстренной службы - пожарной машины МЧС. Учитывая возникшие обстоятельства, Илья Веселов рекомендовал ДРСУ-5 (местное представительство АО «Калугаавтодор») проработать иной план.

Замечания учли, и теперь ремонт главного въезда в Балабаново не повлечет за собой никаких проблем. Трубу водоотвода решили уложить открытым способом, по краю проезда. Вместе с этим дорожники приведут в порядок асфальтное покрытие на подъезде к тоннелю с обеих сторон. Капитального ремонта на самом напряженном участки дороги ждать не приходится, но сезонный ремонт «картами» уже пообещали.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Дороги»