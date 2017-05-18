18.05.2017

В Балабанове отказались от идеи строительства новой бани



Недавно глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ поручил директору МУП «МЦОН» Борису СЕРГЕЕВУ «помечтать о новой бане». В частности, градоначальник хотел, чтобы его сотрудник поискал разные проекты  общественных помывочных, чтобы впоследствии оценить: в состоянии ли муниципалитет потянуть строительство такого важного социально значимого объекта?

На днях Борис Николаевич сообщил, что его поиски не увенчались успехом. Варианты, которые ему удалось отыскать, практически грозят муниципальному бюджету разорением - от 120 млн рублей. А потому мечтать о новой бане балабановцам не стоит. Максимум, на что они могут рассчитывать, это на капитальный ремонт, который, по подсчетам того же директора МУП «МЦОН», обойдутся не менее 10 мл. рублей.

Стоит отметить, верхний предел возможной стоимости реставрации старого одноэтажного здания он называть не стал, заметив, что он зависит исключительно от желаний.

Поскольку муниципальный кошелек не дает большого диапазона для мечтаний, рассчитывать на особые изменения не приходится, поскольку, когда город решится выделить такую внушительную сумму на капремонт бани, основная ее часть уйдет на реставрацию фундамента и прочих конструктивных частей здания.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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