18.05.2017

Илья Веселов заманивает в район обнинских специалистов



В начале мая в администрации Боровского района появился новый заместитель главы - Станислав ФИЛИППОВ, которого назначили ответственным за экономическое развитие муниципалитета, также на его плечи возложена работа по сотрудничеству с представителями малого и среднего бизнеса, инвесторами и так далее.

Хотя назначение состоялось еще в первых числах мая, официально представить нового зама своим коллегам руководитель администрации Илья ВЕСЕЛОВ решил только на этой неделе.

Как того требует деловой этикет, Илья Борисович рассказал чиновникам о том, чем будет заниматься Станислав Николаевич на посту его зама, а также обратился к ним с просьбой оказывать всевозможную поддержку, пока тот осваивается на новом месте. В заключение глава администрации пожелал Станиславу Филиппову успехов и плодотворной работы.

Кстати сказать, прежде Станислав Николаевич трудился в Обнинске, сначала в должности главы отдела международного сотрудничества, а затем занял пост начальника экономического управления городской администрации. Всего на благо первого наукограда Филиппов отработал семь лет. Отметим, что на новое место его проводили аплодисментами, а мэр города Владислав ШАПША даже вручил ценному кадру грамоту.

Напомним, ранее из Обнинска в Боровск переехал Алексей ГЕРАСЬКИН, который сейчас трудится в должности зама Ильи Веселова по социальной политике и заведует спортивным отделом в администрации. 

Но самым первым человеком, положившим начало «обнинской миграции», стал Сергей ТЮРИКОВ, который занимал должность и.о. председателя спорткомитета. В конце прошлого года Сергей Борисович ушел в Боровск на должность директора местного ФОКа.

И с одной стороны, это, конечно, хорошо, что районная администрация пополняется молодыми и перспективными кадрами. А с другой, в голове невольно возникает вопрос: неужели во всем Боровском районе нет ни одного достойного специалиста? Посмотрите сами: уже не первого человека переманивают в Боровский район из Обнинска.

В любом случае, даже если муниципалитет пока не разжился хорошими кадрами, идея Ильи Веселова привлекать старшеклассников к летней работе в администрации выглядит весьма недурственно. Глядишь, лет через пять-десять больше не придется искать специалистов на стороне. И, как знать, возможно, обнинские власти  тоже начнут заглядываться на боровских чиновников для своих кабинетов.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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