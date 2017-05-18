Жители Боровского района смогут повысить финансовую грамотность за счет компьютерной игры

Недавно Министерство финансов Российской Федерации выступило с инициативой о создании «Бюджета для граждан» - инструмента, который в максимально простой и не обремененной финансовыми терминами форме расскажет жителям о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков.

Естественно, подобное не смогло обойти Боровский район, где к концу года собираются создать своеобразный портал «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации. Кстати, не исключен вариант, что для такого масштабного проекта потребуется и отдельная веб-страница.

О том, что такое «Бюджет для граждан», рассказала заведующая отделом финансов администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА.

- Наша задача состоит в том, чтобы население знало, какие деньги имеются в бюджете и куда направляются расходы, - сказала Анна Владимировна. - «Бюджет для граждан» может быть представлен в виде брошюры, специализированного сайта или портала открытых данных, публикаций в СМИ, страниц в социальных сетях, мобильных приложений, социальной рекламы.

Плюс ко всему будет продумана обратная связь с гражданами, чтобы люди могли оставлять комментарии, задавать вопросы и получать ответы на них и так далее.

Состоять «Бюджет для граждан» может также из обучающих книг и видеофайлов, компьютерных игр для повышения финансовой грамотности, а в качестве одного из виджетов - налоговый калькулятор.

В общем и целом, в проект предполагается вместить всю информацию, касающуюся районной казны: от и до. Причем, как отметила Анна Владимировна, сделано это должно быть в максимально доступной форме, чтобы, как она выразилась «даже школьник понял».

Однако прежде чем так стремиться шагать в ногу со временем и воплощать наверняка дорогостоящий проект - ведь на него, как ни крути, придется потратить именно бюджетные деньги: на размещение контента, обслуживание, модерацию страницы и так далее, стоит, возможно, убедиться, а так ли он нужен? Если люди с неохотой приходят на публичные слушания, где решается судьба будущей казны, то какова вероятность, что они с радостью ринутся в Интернет? Умалять важность инициативы Министерства финансов РФ, конечно, не будем, но разве нет более важных вопросов для рассмотрения и более важных статей расходов?

Тем не менее, как уверила Анна Владимировна, закончить разработку проекта планируют к концу года.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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