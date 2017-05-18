18.05.2017

Ермолинская администрация решилась расширить кладбище



В одном из прошлых номеров газеты «Неделя Боровского района» выходил материал о том, что жители Ермолина жалуются на недостаточное количество места на местном погосте.

Напомним, что причиной для таких разговоров послужила упавшая на могилы ель, которая росла в непосредственной близости от мест захоронений. Плюс ко всему, если пройтись по кладбищу, то невооруженным глазом заметно, что оно медленно, но верно разрослось до критических масштабов - практически впритык к лесу.

Однако еще пару недель назад глава ермолинской администрации Олег ЗАПОЛЬСКИЙ заявил о том, что в планы властей расширение кладбищенских границ пока не входит. Но, тем не менее, добавил, что при необходимости определенные меры будут приняты.

На то, чтобы наступила такая необходимость, понадобилось меньше месяца. На данный момент чиновники заявляют о том, что кладбище будут расширять в ближайшей обозримой перспективе. А значит, жителям Ермолина не о чем беспокоиться: благодаря заботе местной администрации места хватит всем.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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