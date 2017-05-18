А ну-ка, убери свой чемоданчик!

Несанкционированной торговле в Балабанове объявлен бой.

Бороться с незаконной торговлей в городах пытались неоднократно и в разные времена. Однако этот бой власти всегда проигрывали, поскольку у торговцев, в отличие от чиновников, и руки развязаны, и мобильность успешнее.

Тем не менее, в балабановском белом доме в очередной раз продемонстрировали боевой настрой, дав приказ ударить по всем фронтам, чтобы торговля на территории муниципалитета приобрела цивилизованный вид.

ПАРФЕНОВ ВСЕ ВИДИТ

Как бороться с теми, кто незаконно занимается предпринимательской деятельностью, в администрации Балабанова хорошо знают. Для успеха в этом нелегком деле есть и Положение, и административная комиссия. Но глава исполнительной власти никак не может понять, почему все это до сих пор не дает весомых результатов.

- Я в выходной проехал по Боровской. Там опять торговцы со своими коробками на проезжую часть залезли! Я что, это один вижу? - задался риторическим вопросом Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Почему торгаши прут, а комиссия их - нет, хорошо известно: потому что к тому времени, как проверяющие среагируют, нарушающие весь товар успевают продать. А почему эта самая административная комиссия не курсирует по субботам и воскресеньям по самым бойким местам города? Да потому, что у сотрудников администрации выходной, а у полицейских - напряженка с кадрами. Вот и получается, что поймать несанкционированных торгашей с поличным и тем самым дать понять, что работать надо по правилам города, в котором ты зарабатываешь, получается лишь изредка. А, как известно, отсутствие системы - залог провала любого дела.

В общем, если в администрации не пересмотрят сам подход к «отлову», то вероятность того, что фобия Вячеслава Парфенова о том, что скоро торговцы начнут продавать мандарины и помидоры на ступеньках белого дома, весьма велика.

БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ

Но бабушки с рассадой и бочка с квасом, владельцу которой разрешили торговать напитком, а он «развесил на прилавке штаны, и народ их там мерит», - сущая ерунда по сравнению с нестационарными торговыми объектами. Тут вообще казус: объект вроде как временный, а корни на муниципальной земле пустил основательные, так что выгнать его бумажным предписанием просто невозможно, а на радикальные меры у исполнителей не всегда хватает духа.

Но глава администрации дал задание сотрудникам сразу нескольких отделов сверить данные и приступить к ликвидации в городе незаконных НТО. То, что в процессе этой работы произойдут «открытия», вполне ожидаемо.

- Мы на днях с нашим архитектором пошли на улицу Гагарина, чтобы посмотреть тротуар вдоль школы, который собираемся ремонтировать, а там павильон на проходе стоит! - поделился личным опытом Вячеслав Парфенов.

Стоит отметить: павильон основательный, из красного кирпича. Стоит на тротуаре, конечно, не целиком, честно сказать, «выполз» на него. Но даже такое поползновение - незаконно, и почему на него долгие годы никто не обращал внимания, теперь предмет лишь для пустых разговоров.

Свою команду «к бою» градоначальник закрепил приказом для административной комиссии дважды в день мониторить несанкционированную торговлю и бороться с ней нещадно. После чего вроде бы риторически произнес:

- Если хотите, чтобы незаконная торговля нас победила, то для чего тогда мы здесь сидим? За что деньги получаем?

Слова, не адресованные никому конкретно, прозвучали, вероятно, неспроста, а для того, чтобы каждый, кто «сидит» и «получает», подумал: сколько ещё он сможет проработать в таком режиме, и не надумает ли глава администрации решать проблему кадровыми перестановками в своих отделах?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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