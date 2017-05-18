На грани катастрофы?

В Ворсине не осталось воды в скважинах!

В преддверии поливочного сезона отключение воды крайне нежелательно для всех владельцев земельных участков. Что уж говорить, отсутствие водоснабжения - в принципе штука не самая приятная, как ни крути. Однако в сельском поселении Ворсино дела обстоят таким образом, что местные жители рискуют в один прекрасный день остаться без живительной влаги.

БЕЗ ЯСНОСТИ

Пока ситуация не приобрела катастрофического масштаба, но если со стороны администрации, а также «Калугаоблводоканал» и областных ведомств не будут предприняты радикальные меры, то в перспективе - пустые краны и следующие за этим массовые возмущения.

Все началось некоторое время назад, когда по непонятным причинам в домах людей стала пропадать вода - на 5-6 часов, благо, что в ночное время. Естественно, подобное положение дел спровоцировало поток жалоб в адрес администрации и ее руководителя Георгия ГУРЬЯНОВА. К сожалению, руководство «Водоканала» не сочло нужным предупредить Георгия Ивановича о том, что планируется отключение водоснабжения, так что дать местным жителям вразумительного ответа он сразу не смог.

- Несколько раз пытался связаться с руководителем участка Александром МАМОНОВЫМ, но все без толку. Потом, когда получилось поговорить, ответы были неясными. В чем проблема, мне понятно - в скважинах, но что с этим планируется делать - информации пока нет, - сказал Георгий Иванович.

ВОДЫ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Однако Александр Викторович такому заявлению удивился, дескать, это очень странно, что дозвониться к нему проблематично, он-то всегда на связи. Тем не менее, Мамонов подтвердил, что проблема в наличествующих в поселении скважинах, а точнее, в том, что вода в них практически закончилась.

- Из трех скважин, в одной нет воды, две другие работают еле-еле, выдавая половину нормы, - сказал Александр Викторович.

Кстати сказать, установка нового насоса у деревни Коряково не стала решением проблемы - помпа работала буквально две минуты и отключалась - воды нет. Понижение мощности и более щадящий режим также ни к чему толковому не привели.

- Именно по этой причине - отсутствие воды в скважинах, пришлось прибегнуть к крайним мерам и отключать водоснабжение в ночное время, чтобы вода успела набраться до утра, - пояснил Александр Мамонов.

Одной из мер, которые должны быть приняты и которые, вполне вероятно, вернут нормальное количество воды в скважинах, является их санация, иначе говоря - очистка. Ее, кстати, необходимо проводить регулярно, именно с такой просьбой было отправлено письмо в Калугу от «Калугаоблводоканал». В планах также установка нового насоса у железной дороги в Ворсине. Правда, когда это произойдет - неизвестно. Но очень хотелось бы, чтоб поскорее, в противном случае сельчанам придется искать шамана с бубном и проводить обряды на то, чтобы вода в кранах не иссякла.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Проблема»