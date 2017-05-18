В Балабанове от областного профсоюза ждут обещанную землю

В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Городской Думы вспомнили о джентльменском соглашении, которое было заключено в стенах белого дома восемь месяцев назад. Тогда председатель областного Совета профсоюзов Александр ГРЕЧАНИНОВ пообещал проработать процесс передачи части земель, принадлежащих Дому отдыха «Балабаново», городу.

БАШ НА БАШ

Такое решение Александр Петрович готов был принять в качестве «реверанса» после того, как депкорпус большинством голосов принял изменения, позволившие профсоюзникам уйти от непосильного земельного налога.

Два дома отдыха - «Балабаново» и «Воробьи» - последние объекты отдыха, к которым на сегодняшний день ещё имеет отношение профсоюзное движение региона. До переоценки земель налог за балабановские владения составлял порядка 800 тысяч рублей, которые шли в бюджет города. После изменения кадастровой стоимости эта цифра выросла до 8 млн рублей. Чтобы не платить столь крупную сумму, которой, по словам просителя, у областного профсоюза попросту нет, его председатель предложил для 25 га изменить вид разрешенного использования. Эти земли пустуют, но впредь там планируют начать коттеджное строительство. В случае реализации идеи бюджет города мог бы получить прибыль в размере 6 млн рублей, а профсоюз «поскреб бы по сусекам» и справился с ежегодным налогом в 4 млн руб.

Данное прошение в сентябре 2016 года, за исключением трех депутатов, местный парламент одобрил. Их решение было аргументировано тем, что лучше получить меньшую сумму налогов в бюджет, чем не получить ее вообще. А предложение поделиться землей, которую впоследствии муниципалитет мог бы удачно реализовать с пользой для городской казны, добавило парламентариям уверенности в правильности своего одобрения.

Однако до сих пор муниципалитет не получил ни обещанную землю, ни письменное заверение об исполнении данного слова. А потому к майскому заседанию Городской Думы депкорпус потребовал от администрации подготовить информацию по данному вопросу, чтобы понять, готов ли Совет профсоюзов сдержать обещание.

Заметим, что никаких прав требовать даже метр земли муниципалитет не может. В противном случае это будет расцениваться как административное давление и напоминать некую коррупционную схему. Сам профсоюз тоже не в силах взять и подарить участок городу по той же самой подсудной причине. А потому, какой именно механизм передачи предполагал председатель Совета профсоюзов и предполагал ли вообще, - очень интересный вопрос.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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