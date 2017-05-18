18.05.2017

Сотрудникам балабановской Администрации пригрозили физическим трудом



До наступления лета осталось меньше недели, а потому в соседнем с Обнинском Балабанове глава Администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ потребовал от своих подчиненных доложить: готовы ли детские игровые площадки к наплыву детей в летние каникулы?

Оказалось, особенно похвастать своей исполнительностью зам. по вопросам городского хозяйства Алексей СТЕПАНОВ не может, заявив, что процесс идет, сметчик готовит расчет, после чего последует процесс торгов на поиск подрядчика.

Такая перспектива не устроила градоначальника.

- Меня люди на улице встречают, говорят о своих проблемных детских площадках, спрашивают: когда сделаете? Я что им отвечать должен? Пока вы осметите и отыграете на торгах, лето пройдет! - возмутился Вячеслав Парфенов.

Заметив, что ремонт на детских игровых площадках не требует крупных финансовых затрат, а следовательно, не обязателен к выставлению на электронную площадку, он рекомендовал поручить приведение в должный вид этих объектов компании «Динас-Сервис», которая уже обслуживает город.

При этом ответственность со своих подчиненных, в чьи обязанности входит весь процесс восстановления игровых зон, глава администрации не снял.

- Даю вам срок: до конца июня привести в порядок все детские площадки города! Если не уложитесь - готовьтесь: берем с вами в руки инструменты и идем своими руками ремонтировать!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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