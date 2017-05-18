Министр дорожного хозяйства не смогла подтвердить законность ремонта кабицынской дороги песком с кам

После того, как боровское представительство региональной компании, обслуживающей все дороги областного значения, трижды «отремонтировало» кабицынский хайвей, редакция «Недели Боровского района» отправила в адрес профильного министра Ольги ИВАНОВОЙ письмо с приложенными фото, в котором попросила дать оценку методам ремонтов ДРСУ-5, финансируемых из областного бюджета. Кроме этого, попросили пояснить: «Имели ли право дорожники засыпать асфальтное покрытие песком, и если да, то на основании какого СНиП или иного документа?»

На запрос, поступивший по электронной почте в министерство 24 апреля, ответ тем же путем прислали 17 мая (в документе значится другая дата - 12.05.17.). К этому времени дорожники в четвертый раз приступили к ремонту многострадальной дороги, заявив, что перед ремонтом им предстоит убрать свои «дюны» из песка и камней. Кто дал такой приказ: убрать стройматериал, фактически потраченный впустую, - неизвестно. Не пояснила этого и министр дорожного хозяйства региона.

В поступившем ответе написано: «На автомобильной дороге Лапшинка-Кабицыно произошли разрушения асфальтобетонного покрытия в следствии пучинообразований. В апреле текущего года в период стабилизации грунтов подрядной организацией выполнены работы по устранению повреждений покрытия с использованием щебня и песчано-гравийной смеси. Данные работы не приняты к оплате и служат в качестве меры по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по данной автомобильной дороге».

В общем-то, это вся конкретика на заданные вопросы. Почему в профильном министерстве не смогли назвать нормативный документ, на основании которого асфальтное покрытие между двумя муниципалитетами засыпали песком и камнями. Ведь боровских водителей интересовал именно этот вопрос!

Если все было сделано по правилам, то назовите их, вразумите граждан: так, мол, и так, нарушений нет, возмущения напрасны; следующий раз, когда поедете по другой дороге областного значения, не удивляйтесь, если ваши колеса начнут юзать по песку, это такой временный ремонт. Хотите надежности, а не экстрима, - вам по дорогам муниципального и федерального подчинения, где, вероятно, по глубокому своему невежеству, пока еще не знают о таких методах реанимации автомобильных дорог.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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