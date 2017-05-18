Чашка «кофею»

Прокурор напомнил боровчанам о праве на перерасчет.



Как только начальник боровского участка «Калугаоблводоканал» Александр МАМОНОВ рапортует о том, что станция обезжелезивания работает, как часы, и как только СМИ сообщают эту радостную новость, так сразу случается какая-то беда.

Вот и на минувшей неделе боровчане в очередной раз обрушились на водного монополиста с критикой, сопроводив ее фотографиями «шоколадной» жидкости, льющейся из кранов в квартирах.

СТАБИЛЬНО ПЛОХО

Уже давно не было такой ситуации, чтобы после уверений Александра Викторовича о чистой воде в Боровске оная продержалась в нормальном качестве хотя бы неделю. День-два - и снова ржавчина течет из кранов боровчан.

Недавно на станции и вовсе произошла авария, к чему это привело - можете догадаться сами. Вода цвета крепкого чая, в которой даже помыться страшно, не то, что пищу сварить.

И снова Александр Викторович заявил о том, что ситуация стабилизировалась, а то, что ржавчина потекла, - ну, при авариях трудно обойтись без последствий. Ко всему прочему, Александр Мамонов уверил, что водоснабжение подается надлежащего качества, в соответствии с нормами, анализы показали, что вода пригодна для употребления.

- Но, учитывая состояние сетей, возможность возникновения подобных ситуаций достаточно высокая, - капнул ложку дегтя Александр Викторович. - Мы стараемся оперативно промывать систему, если происходит аварийное отключение. На данный момент все работает стабильно.

Но о какой стабильной работе идет речь, если люди платят не самые малые деньги за чистую воду, а по факту получают невесть что? Да, возможно, анализы в порядке, и воду можно пить даже без фильтрации, но ни один здравомыслящий человек, глядя на воду цвета утренних анализов, не рискнет сделать даже глоток. Так за что же платят боровчане?

САМ ЗА СЕБЯ

Об этом, кстати, задумался и боровский прокурор Александр ЕГОРОВ. Александр Владимирович поинтересовался у Мамонова, сколько граждан обратились за перерасчетом по оплате за воду, и какая сумма была возвращена.

- Произошла авария, из-за чего состояние воды в кранах ухудшилось. Причем водоснабжение плохого качества постоянно, получается, что люди вынуждены платить за некачественно оказанную услугу, - сказал Александр Владимирович.

Кстати, тема, озвученная прокурором, весьма актуальна. Возможно, не все жители Боровска догадываются, что они имеют полное право написать заявление в управляющую компанию о необходимости сделать перерасчет. Самое главное здесь - инициатива, поскольку если даже из ваших кранов кусками повалит глина, АО «Калугаоблводоканал» ни в жизнь по собственной инициативе не сделает перерасчет и не предложит гражданам не платить за услугу безобразного качества. Заявительную систему никто не отменял!

Со своей стороны, Александр Викторович факт обращения за перерасчетами со стороны граждан подтвердил, но количество обращений назвать не смог, пояснив это тем, что такими вопросами занимается абонентский отдел в УК, а не «Калугаоблводоканал», следовательно, точными данными он располагать никак не может.

Мы же делаем из этого иной вывод: водный монополист до сей поры не сделал перерасчет ни одному боровчанину. В противном случае, частная компания, коей является АО, давно подсчитала бы точную сумму понесенных убытков в Боровске из-за своей же неэффективной работы.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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