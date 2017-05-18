Ненужные люди

Чиновники калужского и московского регионов отвернулись от жителей Боровска-1.



Военный городок Наро-Фоминск-11, или Боровск-1 до 2009-го года относился к закрытым, и хотя территориально ближе к Калужской губернии, регистрация и прочие документы у местных - подмосковные. А это значит, что решать свои вопросы люди ездят в Наро-Фоминск. А теперь оказалось, что военные семьи, пенсионеры и дети по факту оказались никому не нужны - официальные документы ясно гласят, что ни Московской, ни Калужской областям город не принадлежит.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

В начале прошлого года власть имущие решили передать город в Калужскую область из Московской и включить в состав сельского поселения Совьяки. Правда, одну маленькую деталь большие и умные чиновники забыли - никто не удосужился спросить мнения людей. Отметим, что это, наверное, чуть ли не единственный военный городок, который имеет два официальных названия и одно местечковое. Если на бумаге пишут - Наро-Фоминск-11/Боровск-1, то между собой люди называют населенный пункт - Митяево, в честь расположенной рядом деревушки. Но вернемся к событиям прошлого года и «насильственной» передаче в другой регион.

Естественно, такая перспектива народ совсем не обрадовала, ведь многие получали подмосковные пенсии, имели льготы на проезд и другие социальные преимущества, а тут, по факту, они всего этого лишались.

Правда, год назад, когда проводились массовые собрания, встречи с властями Боровского района, людей успокаивали, мол, никто вам ничего не урежет, не переживайте, в группе риска находились лишь ветераны труда и граждане, получающие социальную пенсию. Первые - потому что могли вовсе лишиться этого почетного звания, вторые - потому что выплаты могли уменьшиться.

Вот так, мусолилась эта тема всю весну и лето и постепенно сошла на нет. Хотя полторы тысячи человек по-прежнему остались «висеть в воздухе». А вместе с ними и вся инфраструктура, на которую Минобороны заботливо закрывало глаза. Когда городок был военным, с натяжкой можно сказать, что все там было налажено, но когда военные отвернулись и от этого имущества, то только представьте, во что за семь лет превратился Наро-Фоминск-11?

Чтобы было понятнее - дороги, отопление, водоснабжение, состояние жилфонда, в общем, куда ни ткни пальцем, все находится в настолько запущенном состоянии, что не хватает приличных слов, чтобы описать это.

А по ту сторону «баррикады» - люди, которые вынуждены зимой надевать по три свитера, чтобы не околеть в квартирах, фильтровать червивую и угольно-черную воду по десять раз и столько же кипятить, чтобы не отравиться, ходить по ухабам вместо дорог. И все это время они не устают писать, просить, напоминать о себе, пытаются достучаться хоть до кого-нибудь.

ПОЗАБЫТЫ-ПОЗАБРОШЕНЫ

Одна из последних попыток привлечь к себе внимание - очередное письмо от местного жителя Вадима ГРИГОРЬЕВА в калужскую ГЖИ. Вадим Викторович, к слову, обращаясь уже не в первый раз в инспекцию, просил на самом деле немногого - обратить внимание на состояние городка, все как раз по профилю ГЖИ.

Официальный рескрипт от надзорного органа за подписью начальника Руслана САИДОВА, скорее, звучал, как приговор: «Наро-Фоминск-11/Боровск-1 не входит в пределы границ Калужской области». Интересная получается ситуация: город в регион усердно спихивают, а как дело доходит до каких-то действий, то «не, это не наше».

Лиха беда начало. Из Наро-Фоминского района жителям военного городка приходят отписки, практически слово в слово повторяющие ту, что прислала калужская ГЖИ. Только с одной поправкой - населенный пункт не принадлежит Московской области!

Заместитель руководителя администрации Наро-Фоминского района Владимир АМЕЛИН ответил на обращение по поводу состояния дорожного покрытия в Наро-Фоминске-11, что населенный пункт не имеет такового статуса в Московской области и не значится в реестре муниципальной собственности Наро-Фоминского района. А это значит, что чинить дороги тоже никто не приедет, ну как же можно расходовать бюджетные средства на не свое поселение?

ЧИНОВНИЧИЙ БАДМИНТОН

Какая интересная ситуация получается. Военный городок, находящийся фактически на границе между Московской и Калужской областями, оказался ничейным? Очень жаль, что чиновники, играя в бадминтон полутора тысячами людей и на глазах разрушающейся инфраструктурой, забыли, что это именно они обещали народу, что все будет «в шоколаде». Странно, что подмосковные депутаты, за которых голосовали жители военного городка в свое время, предпочли временную слепоту и глухоту вместо того, чтобы встать на защиту людей. Странно, что те же боровские «рулевые», которые год назад приезжали с успокоительным в виде грамотных речей, тоже сейчас не особо шевелятся.

Кстати сказать, для главы сельского поселения Совьяки (именно к этому СП планируют присоединить Митяево) Николая ГАЛЕНКОВА ситуация с военным городком - тема очень больная. Николай Константинович вообще предпочитает не говорить о ней и не высказывать своего мнения, дескать, не его уровень, все решают высокопоставленные лица.

- В личных беседах многие люди открыто заявляют о том, что хочется уже в итоге прийти к какому-нибудь финалу. Понятно, что некоторые боятся потерять московские льготы и пенсии, но и жить в таких условиях, в которых они сейчас оказались, - тоже нельзя, - заявил Николай Константинович.

Конечно, не главе администрации решать, забирать в свои владения Боровск-1 (Митяево) с огромными проблемами или нет. Если решение примут на уровне региона, ему ничего не останется, кроме как заняться хозяйственными вопросами и этого населенного пункта

На данный момент, к сожалению, ситуация неутешительная, света в конце тоннеля нет. Гордость России - ее армия и военнослужащие, мало того, что вынуждены жить в нечеловеческих и позорных условиях, так еще и не знают, какую землю считать своей...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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