18.05.2017

Под покровом ночи...



Бизнесмен Виталий Реуков уничтожил объект культурного наследия в Боровске!

Серьезный скандал назревает в одном из самых исторических мест Калужской области - Боровске. Здесь на днях снесли здание бывшей типографии - объект культурного наследия.

Реконструировать, с обязательным сохранением облика, закон подобные здания позволяет, а вот превращать в руины - нет. Однако если узнать, кто стоит за всем этим, то случившееся не кажется удивительным.

Порой важные бизнесмены любят играть по своим правилам. И боровским властям и горожанам только предстоит познать все «прелести» этой игры.

 

БАЛАБАНОВСКИЙ КОШМАР

Успешный бизнесмен и бывший депутат Виталий РЕУКОВ до сих пор вызывает содрогание у некоторых балабановцев, когда те слышат его имя. Уж они-то прекрасно помнят, как несколько лет назад Виталий Георгиевич задумал построить в городе круглосуточную аптеку. Идея была воспринята с самого начала на «ура», дежурного пункта здесь не было.

Однако бизнесмен решил отгрохать аптеку не абы где, а прямо посреди проезжей части на улице 1 Мая. Он также выступил с предложением перекрыть улицу, сделать ее пешеходной, типа Арбата в Москве, в центре которой памятником одиозности Реукова стояла бы аптека.

Тогда в Балабанове случился бунт. Наверное, это было впервые в истории города, когда жители устраивали митинги, требуя запретить строительство. С боем у них получилось отвоевать землю, и Виталий Георгиевич отступил.

Однако активный предприниматель не отчаялся и нацелился на другой объект, там же, в Балабанове, на месте, где в советские времена был хлебный магазин. Он выкупил здание, снес его и задумал построить что-то вроде торгового центра, конечно же, с аптекой. Только вот вся проблема в том, что Виталия Георгиевича, вероятно, мало заботили такие факты, как необходимость парковки и этажность будущей постройки.

В итоге - транспортный коллапс, перекрытый подъезд к одному из домов и постоянная тень от ТЦ. Каким образом власти ему подписали ввод в эксплуатацию этого объекта - большая загадка.

 

ЧИНОВНИКИ В ШОКЕ!

Видимо, осознавая, что в Балабанове ему больше ничего не светит, Виталий Георгиевич взял курс на Боровск и отправился туда с «гастрольным туром».

Новой целью бизнесмена стало здание бывшей типографии. Некогда это была районная собственность, которую позже выставили на торги. Как отметил глава боровской администрации Михаил КЛИМОВ, объект был с обременением и, можно сказать, «тяжелым» для продажи.

- Мы со своей стороны оказали всю необходимую юридическую помощь, решали вопросы с управлением охраны объектов, - сказал Михаил Павлович. - Данное здание является объектом культурного наследия, поэтому оформление необходимых документов осуществлялось в строгом соответствии с законами.

Конечно, бумажная волокита - дело небыстрое, и, видимо, в один прекрасный день Реуков устал ждать и дал распоряжение снести здание. Но почему-то делали это не средь бела дня, а вечером, а потом и ночью, не поставив в известность власти.

У мэра Климова подобное положение дел вызвало сильное возмущение.

- Согласно законодательству, разрешение на снос объектов культурного наследия не может быть выдано, - подчеркнул Михаил Павлович. - Только реконструкция или, в самом крайнем случае, позволяется разобрать какую-то часть здания, чтобы потом восстановить.

Именно поэтому чиновники инициировали встречу с бизнесменом, куда пригласили общественность и профильные ведомства. С одной стороны, благородно - Реукову дают шанс объясниться, вдруг у него действительно благие намерения. Но опыт прошлых лет подсказывает, что это, скорее всего, не так.

На данный момент невольно напрашивается вывод, что Михаил Климов уже начал жалеть, что связался с Виталием Георгиевичем.

- Мы всегда поддерживаем инвесторов, которые приходят с интересными проектами. Но делать нужно все правильно, по закону. И ни шагу в сторону. Поэтому здесь, в сложившейся ситуации, у нас есть много вопросов и претензий к предпринимателю, - резюмировал глава администрации.

Кстати, что касается проекта по реконструкции, то на месте типографии Виталий Георгиевич планировал сделать небольшую гостиницу на втором этаже, а на первом - что-то вроде медицинского центра, где, скорее всего, тоже могла расположиться аптека.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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