Забирай и властвуй!

В Балабанове готовятся внедрять программу «Комфортная среда».

Жить хорошо хочет каждый. Особенно если это удовольствие - за чужой счет! Именно так сегодня выглядит ситуация с благоустройством территорий вокруг многоквартирных домов и в их дворах в городах.

Изменить эту ситуацию, когда жители готовы только ждать и требовать, в стране решили созданием комфортных условий проживания. Однако согласятся ли сами граждане обладать благоустроенными территориями - большой вопрос.

ПЕРВЫЕ АДРЕСА

Программа «Комфортная среда» заставила собраться за совещательным столом представителей администрации Балабанова и управляющих компаний. Вместе они обсуждали: есть ли перспектива у такого, казалось бы, хорошего дела, как благоустройство придомовых территорий за счет средств федерального бюджета?

Зам. главы администрации по вопросам городского хозяйства Алексей СТЕПАНОВ рассказал: программа многообещающая, но всегда подозревающих подвох граждан ещё предстоит убедить принять в ней участие.

Сама программа рассчитана до 2022 года. То есть пятилетка только начинается, а значит, создать рядом с собой комфортную среду, посмотрев, как это сделали соседи, время есть.

В этом году Балабаново может рассчитывать на весьма крупную сумму- 11,8 млн рублей. 3,8 млн из них пойдут на благоустройство общественного места. В данном случае это мини-сквер с детской игровой площадкой, который разобьют на ул. Гагарина на пустыре за бывшим Домом быта.

Остальные 8 млн рублей пойдут на обустройство четырех городских дворов. Среди претендентов - Боровская, 11, Лесная 14А, Б, В и Дзержинского 98, 97, 77 или дом № 107.

Управляющие компании, было, замолвили слово за ул. Московскую, где предложили вдоль домов №№ 2-10 расширить проезжую часть, обустроить тротуар и сделать нормальное освещение. Однако Алексей Степанов отложил эту идею, как минимум, на 2018 год, когда Балабаново вновь получит деньги, но пока неизвестно, в каком объеме.

СПИСОК ЖЕЛАНИЙ

Осуществив проект на ул. Московской, можно было бы ставить его в пример, агитируя и жителей других дворов пойти тем же путем - принять участие в программе. Однако, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке, и в этом случае ею являются дальнейшие условия по передаче ответственности за содержание благоустроенных территорий жителям.

То есть по схеме, озвученной представителем области, которому Алексей Степанов позвонил прямо во время совещания, государство берет на себя полностью финансирование благоустройства прилегающих к конкретному дому «квадратов». Жители должны в этом «поучаствовать физически». Что имелось в виду под этой фразой, участники совещания не поняли, робко предположив, что речь идет о субботниках. А вот если свои желания граждане разовьют до обустройства детских игровых или спортивных площадок, то их участие в софинансировании проекта составит 1%.

Все «пожелания» должны быть оговорены на общедомовых собраниях, где необходимо документально оформить решение собственников, закрепив их подписями в протоколе. Если вдруг двор приходится сразу на несколько домов, то благоустройство территории делится на все дома пропорционально.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СЧАСТЬЯ

В общем-то, если смотреть на программу именно под представленным выше углом, вырисовывается настоящая халява - 1 процент участия от стоимости проекта. То есть, на 1 млн рублей из чужого кармана надо будет положить 10 тыс. рублей своих, собранных с жителей всего многоквартирного дома! Не жизнь, а малина! Но далее появляется одна существенная деталь, которая, опасаются представители УК, притормозит охочесть балабановцев.

После того, как горожане согласятся со списком благ для родного двора, администрация отмежует землю, в качестве бонуса, за счет муниципальных средств. Можете не сомневаться, их с удовольствием выделят, поскольку несколько лет подряд внушительная сумма только и ждала, чтобы ее потратили по этой бюджетной статье. Далее отмежованную землю с выполненным благоустройством передадут жителям, чтобы впредь те сами заботились о содержании и ремонте своего добра, с гарантией на асфальтирование на 5 лет.

В последующем это обернется оплатой налогов на землю, которая теперь уже документально будет закреплена за каждым «программным» домом.

СВОЯ ЗЕМЛЯ

Именно нежелание жителей становиться владельцами земли, может стать проблемой в программе благоустройства в конкретном случае. Ведь за годы, которые муниципалитет закладывал средства на межевание земли, данной возможностью воспользовались единицы. Остальные предпочли оставаться без «лишних» квадратов, лишь бы не платить за них налоги.

Понять людей можно. Недавняя переоценка земли преподнесла им огромные «сюрпризы». Одним пришлось судиться с государством, доказывая абсурдность установленных цен, другим - искать пути снизить ставку.

Учитывая, что земельный налог является местным, то есть все собранные средства остаются в бюджете города, а не уходят «наверх», то муниципалитет вправе сам повышать или понижать его для определенных налоговых групп. Однако убедить граждан, что в итоге им не придется дорого расплачиваться за свое решение - непросто.

Тем не менее, до 11 июня все четыре проекта благоустройства дворов Балабаново должны утвердить в Калуге. Следовательно, до этого будет непростой период встреч с населением, на которых предстоит рассказать обо всех аспектах программы. Решатся ли балабановцы на этот шаг, будет известно уже скоро.

Но жителям необходимо хорошенько подумать не только о тратах на земельный налог, но и об отличной возможности изменить условия жизни вокруг себя и своих детей к лучшему. В противном случае, может статься, как в хорошо известном стихотворении: «Хорошо быть женщиной в норковом пальто! Можно и не в норковом, но уже не то...».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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