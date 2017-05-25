В Кривском появился свой истребитель

Несколько лет назад Министерство обороны передало Обнинску военный самолет, который нашел свое пристанище возле проходной ОННП «Технология». К слову, еще тогда, на торжественном открытии памятника, было сказано, что таких подарков будет несколько.

Второй МиГ-29 стал украшением улицы Гагарина в первом наукограде, но и на этом все не закончилось.

«Технология» решила идти дальше, и теперь в сельском поселении Кривское красуется третий истребитель. Установили его рядом с детским лагерем «Полет», как раз там, где буквально в двух шагах расположен популярный картинг-центр.

Глава администрации Алексей МАКСИМЕНКО к такому подарку отнесся весьма позитивно.

- Я считаю, что это очень здорово, что у нас появился такой памятник. Уверен, что это позволит повысить уровень патриотизма у нашей молодежи, - сказал Алексей Витальевич.

Что касается такого соседства, то главу администрации это не смущает, он, наоборот, уверен, что люди, которые приезжают покататься на карте, заодно смогут полюбоваться памятником и, может быть, узнать его историю.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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