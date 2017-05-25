Эпопея с открытием ФОКа в Боровске подходит к завершению

Открытия физкультурно-оздоровительного центра в Боровске ждут уже довольно давно. Вообще, его строительство затянулось на долгие четыре года, а официальная сдача объекта постоянно откладывалась.

В газете «Неделя Боровского района» корреспонденты неоднократно поднимали тему строительства оздоровительного центра и проблем, связанных с его открытием. Напомним, что большая задержка получилась из-за недобросовестных подрядчиков, которые нарушили все сроки, поэтому дата сдачи объекта в эксплуатацию постоянно менялась.

Последняя актуальная информация гласила, что двери должны распахнуться для всех желающих в конце весны, но и сейчас, видимо, по веским причинам красную ленту перережут не в последний день мая, а первого июля.

На данный момент эта дата финальная, и надеемся, что больше переноса не будет.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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