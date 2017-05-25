Жители деревни Кабицыно вынуждены дышать фекалиями своих соседей!

В деревне Кабицыно есть небольшой микрорайон с поэтичным названием «Солнечный». Но романтичную, на первый взгляд, картину очень портят расположенные рядом поля фильтрации, «убитая» КНС Совхоза Боровский и группа предприимчивых соседей.

Владельцы пяти домов внезапно решили, что имеют полное право сливать неочищенные стоки в десяти метрах от частной собственности других людей. В общем, стремление уехать подальше от городской суеты к чистому воздуху на поверку оказалось сменой «шила на мыло».

НАГАДИЛИ ОТ ДУШИ

Несколько лет назад обнинец Александр САЛТЫКОВ приобрел в «Солнечном» земельный участок, где решил построить дом. Пожалуй, самой неприятной особенностью микрорайона является то, что он находится в непосредственной близости от неработающих очистных сооружений.

Поэтому с завидной регулярностью здесь появляются зловонные лужи, у некоторых даже на огородах в виде бесплатных удобрений. Но, как бы там ни было, о состоянии КНС в сельском поселении Александр Викторович и другие жители прекрасно осведомлены и уже особо не возмущаются, лишь терпеливо ждут изменений в лучшую сторону.

Но тут появилась другая проблема - инициативная группа жителей, которая провела собственную канализацию, тогда как правила требуют установки септиков. Но и это не самое страшное. Хуже всего то, что неочищенные стоки сливаются в десяти метрах от жилых домов! То есть людям и так хватает «радости» в виде регулярно появляющегося запаха дерьма, так ко всему прочему добавились еще и «клёвые соседи», которые, видимо, решили, что их испражнения и без того плохой воздух не сильно испортят.

- В сентябре прошлого года они провели центральную канализацию в непосредственн ой близости от моего участка, - говорит Александр Викторович. - Причем сделано все с массой нарушений, слив происходит прямиком на грунт. Каким образом вообще было выдано разрешение на подобное, я не понимаю.

ПО-ХОРОШЕМУ НЕ ВЫШЛО

Что примечательно, поддержали Александра в его непонимании большинство жителей «Солнечного» и составили коллективную жалобу в адрес властей с просьбой объяснить, как такое могло произойти.

Однако получить четкого ответа люди не смогли. Сначала местные чиновники не могли определиться, выдавали они или нет документы на строительство канализации, затем разговор зашел о согласовании только общей схемы прокладки трубы.

Понимая, что «по-хорошему» тут не выйдет, мужчина написал несколько обращений в областные ведомства: Минэкологии, управление архитектуры и градостроительства, прокуратуру и другие.

Проверки, проведенные региональными структурами, принесли свои плоды. Здесь вам и сброс неочищенных стоков вблизи водоохраной зоны, и строительство линейного объекта без сопутствующих документов и факты нарушения федерального законодательства, в общем, властям рекомендовали направить уведомление в адрес собственника о необходимости исправить свои «косяки», а в случае неустранения оных - привлечь к административной ответственности.

ДЕЛО УЛЬЯНОВА ЖИВО!

К сожалению, до сих пор «воз» на месте: к ответственности никто не привлечен, да и канализация прекрасно работает.

Однако, как уверяет глава администрации Совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК, никаких отношений с собственниками КНС нет. А корень всех бед - нынешний банкрот и бывший управляющий УМП «ЖКХ Боровского района» Борис УЛЬЯНОВ, печально известный на весь район, который «с барского плеча» выдал некие разрешения.

- По собственникам мы отработали с прокуратурой. Ситуация там в следующем: им Ульянов непонятно когда выдал техусловия на сброс вод на поля фильтрации, - заявил Антон Александрович. - Мы выезжали на место с сотрудниками управления по охране природы, нам сказали, что в открытом виде, так, как оно сейчас, быть не может. То есть по факту они имеют право на личную КНС, но должны привести все в порядок в соответствии с законом.

На данный момент, как сообщил Масняк, план действий следующий: застройщики должны заново все перекопать, загнать трубу в камеру, а администрация будет делать обваловку. Завершить работы планируют к концу месяца. Кстати сказать, на момент написания материала они даже не были начаты, а это, на минуточку, последние дни мая.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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