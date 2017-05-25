В Боровском районе начата борьба с любителями халявы

Как известно, в Боровском районе есть довольно серьезная проблема по долгам за энергоснабжение. Практически каждую понедельничную планерку в администрации заканчивают разговорами о наличии задолженностей и обсуждением способов решения сложившейся ситуации.

В то же время ни для кого не секрет, что для многих абсолютно незазорным поступком является самостоятельное подключение к столбам освещения с целью получить себе в дом электричество, что называется, на халяву. Особенно таким грешат в сельских поселениях, и зачастую далеко не местные жители, а дачники. Видимо, сезонность проживания в доме является козырем и позволяет не платить за потребляемый ресурс. Получается, что за таких людей вынуждены платить другие - власти или простой народ, не суть важно.

Вот на борьбу с такими халявщиками сейчас и брошены все силы районных электросетей. Как сообщил начальник ведомства Андрей ПОПОВ, уже в течение некоторого времени по всем сельским поселениям муниципалитета проводятся тщательные проверки по типу «увидел возле дома подключенный к столбу провод - записал в блокнот».

- На рейды ежедневно выходят по пятьдесят человек, - заявил Андрей Викторович. - Кроме того, проверке подвергаются и администрации сельских поселений.

Кстати сказать, серьезность сказанного подтвердил руководитель администрации сельского поселения Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, к которому вообще явились пять бригад в разное время.

Отметим, что наибольшее количество любителей пользоваться благами цивилизации и не платить за них на данный момент в сельском поселении Асеньевское. Но, что примечательно, никакой информации о собственниках домов у администрации нет. Люди просто не посчитали нужным как-то о себе заявить. Поэтому даже непонятно, проживает ли в них сейчас кто-либо. Но, как уверила и.о. главы администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА, это не станет помехой торжеству справедливости.

А той самой справедливостью будут жесткие и единственно верные меры. Как сказал Андрей Викторович, всех, кто так или иначе незаконно подключился к столбам, будут просто отрезать, не ставя в известность.

И с какой стороны ни взгляни - это самое лучшее, что можно сделать. Ведь никто не обязан устраивать массовую благотворительность и платить за других, тем самым невольно поощряя воровство.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ