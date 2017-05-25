Ирина Жильцова: «Людьми горжусь! Все остальное - отремонтируем!»

В сельском поселении Асеньевское произошли кадровые перестановки, и на данный момент кресло и.о. главы администрации занимает Ирина ЖИЛЬЦОВА. Прежде Ирина Николаевна возглавляла один из сельских домов культуры и отвечала за культмассовый сектор поселения, плюс ко всему, по-прежнему является депутатом.

Отметим, что по ситуации на сегодняшний день она единственная женщина на посту руководителя администрации во всем Боровском районе, пусть и в качестве и.о.

НЕАКТУАЛЬНЫЙ СТЕРЕОТИП

- Ирина Николаевна, у многих людей сложился такой стереотип, что руководящая должность - не женское дело. Как вы к этому относитесь?

- Ну, если взглянуть на нашу страну, то можно сказать, что женщины себя не хуже чувствуют на руководящих должностях, чем мужчины. Так что такие стереотипы - скорее, пережиток прошлого.

Что касается меня, то я уже больше 20 лет занимаю руководящие посты. Да, это были три разных отрасли: животноводство, культура и сейчас администрация. В каждой из них есть свои нюансы и особенности, но суть одна: контроль, выполнение своей работы, достижение результатов.

- Вы также являетесь депутатом, что, естественно, предполагает работу с населением, точно такой же контроль, письма, запросы и так далее. Можно, наверное, провести некую параллель между депутатством и должностью главы. Помог ли вам этот опыт?

- Вы понимаете, одно дело писать, просить и даже требовать у исполнительной власти. А другое - быть той самой властью, которой пишут и у которой требуют. Поэтому, я бы сказала, что сейчас я с той стороны баррикады. И здесь тоже есть свои сложности.

- В чем они проявляются?

- На данный момент я пока осваиваюсь, и это одна из моих главных сложностей. Изучаю много документов, консультируюсь с юристами и другими специалистами. Нужно время, чтобы вникнуть во все тонкости. Отмечу, что сотрудники администрации охотно помогают, без этого было бы гораздо тяжелее.

- Как обстоят дела с районными властями, удалось ли познакомиться с главой администрации, пообщаться?

- Да. Илья Борисович Веселов принял меня очень хорошо, обещал помогать, если это будет нужно, это, честно говоря, успокаивает, когда видишь, что тебе готовы оказать поддержку не только в своем поселении, но и на уровне района.

Но, признаюсь, когда я в понедельник была на планерке, первый раз в должности и.о., немного волновалась. Вы правильно ранее сказали о стереотипах, ведь наши главы администраций - мужчины. Но быстро успокоилась.

ЧЕСТНОСТЬ - ЗАЛОГ УСПЕХА

- Часто бывает так, что власть несколько закрыта от народа. Например, главы администраций устраивают встречи только в приемные дни, а в другие до них не достучишься. По вашему мнению, это правильно, или власть должна быть более открытой?

- Народ и власть должны, если можно так сказать, работать в тандеме. Без открытой власти не будет успешной деятельности. Понятно, что у нас и свои глаза есть, но взаимодействие с людьми позволяет взглянуть на проблемы под другим углом. Слышать нужно каждого. Но, в то же время, власть должна расставлять приоритеты. И точно так же честно сообщать об этом людям. Например, аргументировать, почему мы проведем свет в этом месяце на этой улице, а на вот той - только в следующем.

- Как простые жители поселения отнеслись к вашему назначению?

- По-разному. Конечно, опрос среди населения я не проводила, но, насколько мне известно, есть те, кто рад, и те, кто смотрит с долей скепсиса. Ну, и это понятно, каких-то поступков, которыми я могу гордиться как глава, у меня пока нет.

- Но ведь вы строите какие-то планы! Чем, кстати, собираетесь заниматься в ближайшей перспективе, какие решать проблемы?

- Подготовкой саней летом (улыбается). Нет, я серьезно, сейчас планирую провести все мероприятия, чтобы зиму мы прожили спокойно. Чтоб у нас была у всех вода, канализация откачивалась вовремя, прекрасно ходил школьный автобус, дороги чтоб были расчищены и улицы, люди могли спокойно выезжать на работу, а не пробиваться по снежным завалам.

Я не могу сказать, что зимой не будет прорывов. Будут обязательно. И задача состоит в том, чтобы люди не ждали по нескольку дней, пока все починят, а знали, что если и случилась какая-то авария, то максимум за сутки все будет восстановлено.

ЛЮДИ КАК ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ

- То есть я правильно понимаю, что сейчас вы направите основные силы на поиск подрядчиков, будете заключать договоры с организациями, в общем, подготавливать почву?

- Да. Но в то же самое время буду решать и насущные вопросы. Например, с обсыпкой дорожного полотна. Вот, смотрите, у нас 38 деревень, и везде дороги ужасные. Щебенка в основном доставалась крупным населенным пунктам, а мелкие были всегда заброшены. И это, я считаю, неправильно. Пусть 14 домов, но там же тоже живут люди! И хоть частично, но надо что-то сделать. Вот и заняты этим сейчас. Машину, кстати, мы уже нашли, материал тоже получим.

Плюс ко всему, клубы нужно ремонтировать, школы, много всего. В принципе, куда ни глянь, везде что-то требуется.

- Как много всего и сразу. Неужели нельзя выстраивать работу линейно?

- Вы знаете, это всегда будет похоже на какой-то клубок. Даже если работать строго по плану, застраховать себя от непредвиденных событий нельзя. Например, мы же не можем заранее знать, когда и где рванет труба зимой, но мы должны держать руку на пульсе и быть к этому готовыми.

- Но ведь для этого нужны ответственные замы, вас одной на всех не хватит.

- Согласна, и могу сказать, что здесь работают очень ответственные люди. В дальнейшем, если, конечно, стану главой, то будем стараться придерживаться строгого распределения обязанностей. Чтобы каждый человек в администрации четко знал свои задачи, имел список дел и выполнял их. Так в итоге легче. Я четко знаю, что за эту сферу, например, отвечает вот этот специалист, и за свою проделанную работу он и будет передо мной отчитываться.

- Ирина Николаевна, вы много сказали о проблемах, а есть ли чем похвастать? Чем гордитесь в поселении?

- Людьми нашими горжусь, народ у нас очень хороший. А все остальное - ну, подлатаем, отремонтируем, будем стараться делать лучше.

Беседовала Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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