Балабановцы вступились за незаконно построенный магазин!

Поразительное дело: когда встает вопрос об удобстве, человек готов забыть о законе и ратовать за свое «правое дело». Вот и в Балабанове решение администрации убрать из города незаконные нестационарные торговые объекты вызвало недовольство отдельных граждан.

Начать наводить порядок чиновники решили с ул. Гагарина. Никакого подвоха тут нет, просто, во-первых, откуда-то надо было начинать, а во-вторых, именно туда заглянул глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ с архитектором Всеволодом НЕРУШЕВЫМ, решив увидеть территорию, которую в этом году будут благоустраивать.

К удивлению чиновников, они обнаружили там не только разношерстные металлические павильоны, но и добротный кирпичный, который в процессе своего переустройства «выполз» на пешеходную должку.

Магазинчик на перекрестке у школы №4 стоит давно. Изначально он был таким же металлическим, но впоследствии укрылся красным кирпичом. В разное время в нем продавали продукты, детские игрушки, семена, и вот в конце он превратился в магазин «Фунтик», с соответствующим ассортиментом мясной продукции.

Узнав о решении администрации разобраться с «мультяшной» торговой точкой, некоторые балабановцы пошли волной возмущения. Одни заявили, что им удобно совершать покупки в этом магазине. Другие увидели в этом давление на малый бизнес, заявив: 25 лет это магазин стоял, и только сейчас Парфенов увидел, что он «выполз»!

Рассуждать о том, что главе администрации чуть больше тридцати, и в своем глубоком детстве он попросту никак не мог повлиять на судьбу будущего «Фунтика» - бессмысленно. Однако принимать законное требование исполнительной власти почему-то готовы не все.

Между тем, дни «Фунтика», как минимум на этом месте, сочтены. Как пояснила юрист администрации Галина ВОРОНЦОВА, она уже направила в адрес НТО уведомления о необходимости убрать свои точки с карты города. В число адресатов попал и магазин на перекрестке улицы Гагарина.

- Данный магазин является нестационарным торговым объектом. Его договор аренды давно закончился, и администрация его не продлила и продлевать не собирается, - заявила Галина Воронцова.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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