На развалинах истории

Виталий Реуков отшутился и пригрозил выиграть суд.

В прошлом номере газеты «Неделя Боровского района» мы рассказывали о вопиющем случае, произошедшем в Боровске. Напомним, что бизнесмен Виталий РЕУКОВ снес здание бывшей типографии на улице Ленина.

И все бы ничего, если бы не тот факт, что оно входило в исторический ансамбль площади, а значит, являлось частью культурного наследия города. Ко всему прочему, снос не был согласован с администрацией.

НА КОВЕР

Оставлять все как есть было нельзя, замалчивать тоже, и это прекрасно понимал глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ. По его инициативе была организована встреча Виталия Георгиевича с депутатами, представителями прокуратуры, сотрудниками управления по охране объектов и активных местных жителей.

- В городе произошло возмутительное событие, - открыл заседание Михаил Павлович. - Было снесено здание бывшей типографии - объект культурного наследия, такие действия недопустимы и являются грубым нарушением закона.

Отношение градоначальника к произошедшему поддержали все присутствующие. По залу пронесся недовольный и осуждающий шепот в сторону Виталия Георгиевича, который стоял у трибуны, скромно потупив глаза, как нашкодивший школьник.

Продолжая вступительную речь, Михаил Павлович подчеркнул, что встреча не организована с целью устроить линчевание Реукову, скорее, наоборот - дать ему возможность объяснить свои действия, рассказать о дальнейших планах и так далее. Поэтому попросил всех присутствующих держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.

Тем не менее, свою порцию праведного гнева Виталий Георгиевич все-таки получил. Представитель общества охраны памятников истории и культуры Александр МОРОЗОВ в словесной перепалке между ним и Реуковым заявил, что подобные действия - не что иное, как кощунство, и за это вообще сажать надо.

- Часовню тоже я развалил? - попытался отшутиться Виталий Реуков цитатой из известного фильма.

Видимо, чтобы разговор не перерос в мордобой, Александр Михайлович предпочел покинуть встречу, громко хлопнув дверью, в знак своего отношения к бизнесмену и его «умению» вести диалог.

ВНЕ АНСАМБЛЯ

Так что же Реуков, спросите вы. К всеобщей радости, своей вины Виталий Георгиевич отрицать не стал, однако сказал, что снос произошел случайно.

- Было обнаружено отсутствие фундамента в здании. Также при работах был случайно задет бандаж строения, что повлекло обрушение задней стены, - сказал Виталий Георгиевич. - Также отмечу, что из-за случившегося оно стало представлять опасность для местных жителей, поэтому было принято решение доломать фасад.

Кстати сказать, Виталий Георгиевич уверил, что за некоторое время до событий он организовал экспертизу, которая выявила, что бывшая типография находится в аварийном состоянии, и ее действительно лучше снести.

Ко всему прочему предприниматель акцентировал внимание на том, что хоть типография и входит в исторический ансамбль площади Ленина, сама по себе объектом культурного наследия она не является. И он это легко докажет в суде.

- В любом случае, мы готовы восстановить здание в самые кратчайшие сроки, вернуть его в прежний вид, - сказал Реуков. - Вы поймите, мы не преступники, и свою вину полностью осознаем. Главное сейчас - побыстрее вернуться к работам.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

ПОДВОДЯ ИТОГИ...

На данный момент между бизнесменом и администрацией ведется диалог, идет активная работа по составлению проектной документации. Михаил Климов надеется, что в ближайшее время удастся чего-то достичь.

Однако подчеркивает, что если хотя бы к концу лета получится что-то согласовать - это уже будет победа, так как бюрократическая волокита всегда отнимает много времени.

- Мнения -

«ЭТО БУДЕТ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ!»

Глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ:

- Я буду настаивать на разбирательстве и привлечении виновного к административной или уголовной ответственности. Это дело должно стать показательным, чтобы каждый понимал, что такого творить в Боровске нельзя! Это будет примером для всех, чтобы даже близко такое не повторялось.

«ЭТО ВАРВАРСТВО!»

Художник Вячеслав ЧЕРНИКОВ:

- Ценность представляет вся застройка площади Ленина и центра города. В Боровске каждое первое здание - ветхое и старинное. Отсутствие фундамента тоже объяснимо. Раньше строили на угловых камнях и сваях. Так что же теперь, весь город разрушить? А то, что сделал этот человек, - варварство!

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