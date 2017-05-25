Зачем дорожник Горохов обманул начальника ГИБДД?

Набившая всем боровчанам оскомину кабицынская дорога от Балабанова до Обнинска стала отличной иллюстрацией системы бесхозяйственного использования бюджетных средств и полного наплевательства на это любых курирующих служб.

Странно, но исключительно простых водителей удивляет и возмущает тот факт, что в весенний период 2017 года эту дорогу «ремонтировали» четыре раза! Вернее, возмущают методы, которыми это было сделано. Камни и песок на асфальтированной магистральной дороге! Это ли не повод для увольнения тех, кто, являясь профессиональным дорожником, придумал такой идиотский способ временного ремонта (на минуточку) в целях обеспечения безопасности дорожного движения?!

Вот после этого сразу возникает вопрос к другим людям - стражам наших дорог: на основании каких правоустанавливающих документов вы, господа сотрудники ГИБДД, просмотрели этот ремонт? Ведь назвать СНиП, позволяющий таким методом создавать «безопасность», не смогла ни министр дорожного хозяйства региона, у которой, впрочем, в подчинении есть дороги и похлеще; ни начальник боровской Госавтоинспекции Александр ФАНТИКОВ. Нет, ему, конечно, кто-то где-то подтвердил, что камни и песок - якобы подходящее средство для ремонта асфальтного покрытия, а он почему-то взял и поверил на слово.

Вот так же на слово Александр Николаевич поверил и своему тезке - Александру Александровичу ГОРОХОВУ, начальнику ДРСУ-5. Тот, якобы, пообещал до конца мая не только отремонтировать кабицынскую дорогу «картами», но и восстановить проезжую часть в местах образовавшихся провалов и вспучиваний. Для этого, пересказал Фантиков мне свою беседу с начальником дорожно-ремонтного участка, он собирается углубиться вниз до метра и соблюсти всю технологию укладки асфальтированных дорог.

До конца мая остались считаные дни, а на кабицынской дороге появились только новые «заплатки». Причем и рядом с теми самыми местами, которые значились, как провалы и вспучивания. Что это может означать? Ну, тут есть два варианта. Либо эту многострадальную дорогу вновь бросят до следующего сезонного провала, упустив тем самым возможность в благоприятное время отремонтировать ее скрытые изъяны, допущенные при строительстве, раз и навсегда.

Либо возьмутся за восстановление, и для этого разломают к чертям все те «заплатки», которые уложили во время четвертого весеннего ремонта. В общем, можно делать ставки! «Легкие деньги», знаете ли, это в духе ремонта автодорог по-боровски!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Дороги»