«Я что, вечно за ними подтирать буду?!»

Парфенов пообещал «москвичам» хорошую жизнь только за деньги.

Жители отдаленного микрорайона ул. Московской довели главу администрации города до точки. За ней теперь только любовь за деньги. Именно таковыми впредь обещают стать отношения администрации и «москвичей», которые, словно намеренно, портят свою жизнь и отношения с чиновником.

МУСОРНЫЙ ТРЕШ

Жители улицы Московской попали в опалу к главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ, и случилось это благодаря их же усилиям. Сначала «москвичи» вывели градоначальника из равновесия, завалив центральную улицу микрорайона своим бытовым мусором. Случилось это, честно говоря, в силу разных причин, и вина администрации в этом тоже имеется.

На один огромный микрорайон здесь установлен один-два кубовых контейнера, нести мусор до которых ни пожилые жители, ни те, кто моложе, не желают. Площадка ТБО действительно расположена в довольно неудобном месте: ближе к частному сектору, нежели к основной части многоэтажек. Администрация совместно с УК давно занимается вопросом установки более «доступных» площадок, но процесс этот, связанный с согласованием контролирующих структур и жителей, слишком затянулся. В результате игры в хорошие отношения закончились массовым выбросом «москвичами» своего мусора на улицу. Между прочим, себе же под нос!

В итоге разговор по душам был остановлен волевым решением оборудовать в микрорайоне две мусорки, соблюдая исключительно градостроительные и экологические нормы. Теперь они появятся рядом с отделением ЦФиС и рядом с той же дорогой, которую местные граждане продолжают заваливать своими объедками.

ЗА ВАШ СЧЕТ

Однако конечной точкой кипения стала информация о том, что детскую площадку, которую совсем недавно построили, местные жители изуродовали. Конечно, сделали это не взрослые дяди и тети, но они и не предприняли никаких мер для того, чтобы сохранить подарок, установленный на средства депутатов Районного собрания.

Услышав о таком отношении, Вячеслав Парфенов приказал вычеркнуть улицу Московскую из адресов, по которым в этом году будет произведен ремонт детских игровых площадок. Привести их в порядок так, чтобы они не представляли опасности для детей, чиновник предложил силами управляющих компаний, то есть за средства жителей микрорайона.

- Люди мусорят, ломают площадки... Я что, вечно за ними подтирать буду?! Лучше в микрорайоне «Восточный» поставим хорошую игровую площадку, пусть смотрят, как через дорогу у людей территория благоустроена, - выпалил градоначальник.

Немного остыв, Вячеслав Викторович все же озвучил возможность хорошего отношения к жителям микрорайона.

- Пусть входят в программу «Комфортная среда» или в иную, и финансово участвуют в благоустройстве своего микрорайона. Теперь наши отношения будут только такими. Проведите общедомовые собрания и доложите мне, - дал поручение Парфенов директорам управляющих компаний.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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