Отпуск без проблем

Детский отдых за границей охраняют закон и родители.

Лето - пора каникул. И многие наши сограждане решают отправить на это время своих детей в лагерь или провести совместный отпуск у моря. Зачастую для этого они выбирают страны, для въезда в которые необходимо соблюсти особые правила пересечения границ несовершеннолетними туристами.

В особенности это касается тех случаев, когда дети путешествуют с одним из законных представителей или отправляются за границу без них.

А КАК У ВАС?

Федеральным законом № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» установлены основные требования при выезде и въезде в нашу страну. Согласно статье 20 вышеуказанного закона, несовершеннолетний ребенок, как правило, выезжает из страны совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае если такая поездка осуществляется без сопровождения указанных выше лиц, помимо паспорта, юный гражданин РФ должен иметь при себе нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд из России с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить. Согласия обоих родителей для выезда за пределы РФ законодательство не требует.

Однако не стоит забывать, что наши законы не распространяются на другие страны. Следовательно, в государстве, которое собирается посетить юный турист, действуют свои правила, и одним из них может быть обязательное согласие обоих родителей на въезд в данную страну.

Поэтому, перед тем, как спланировать долгожданный отдых, заранее узнайте все правила не только выезда из России, но и въезда в чужое государство.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТДЫХ

Из положений статьи 21 № 114-ФЗ следует, что в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего россиянина, вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. Как это сделать, вы можете узнать, изучив подробно Постановление Правительства РФ от 12.05.2003 № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

Также следует отметить, что родители, лишенные родительских прав в отношении несовершеннолетнего гражданина РФ, теряют любую возможность влиять на жизнь своего чада, в том числе и на его планы по посещению другого государства (ч. 1 ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации). Поэтому в данном случае разрешение на выезд ребенка со стороны лица, лишенного родительских прав, не требуется.

И самое главное: собираясь в путешествие, не забудьте о безопасности ребенка. Согласно ст. 22 ФЗ № 114, ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан Российской Федерации, выезжающих из страны, защита их прав и законных интересов за пределами территории РФ возлагаются на их законных представителей. Если же юный путешественник отправился за границу в составе организованной группы, то ответственность за него несет руководитель выезжающей группы.

Анна КНЯЗЕВА,

при содействии старшего помощника прокурора Боровского района, юриста 2 класса М. ИЗОТЕНКОВОЙ