Племянник «дяди Володи» загадил строительным хламом границу Боровского района!

Два года назад на окраине деревни Киселево начали образовываться кучи из ломаных бетонных плит. На сегодняшний день этот, созданный руками человека, бардак приобрел масштаб скалистой местности.

Кто стал предполагаемым виновником наглого нарушения природоохранного законодательства, удалось установить благодаря нехитрым ходам, предпринятым нашей редакцией.

«КЛЕВОЕ» МЕСТО

Нейтральная территория - понятие, которое к границам поселений не имеет никакого значения. А потому, к великому сожалению, ситуация, о которой идет речь, вовсе не «ничейная», и теперь станет очередной проблемой для главы администрации СП «Ворсино» Георгия ГУРЬЯНОВА.

Именно там, где в советские времена стоял знак «Граница Жуковского района», сегодня остался лишь пригорок, и только местные старожилы знают четкую грань между двумя поселениями. С легкой руки некоего гражданина, крайние метры Боровского района на подступах к Жуковскому стали вполне очертаемы из-за груды ломаного бетона.

Когда первые плиты появились на этом месте, удивились вовсе не жители Киселева, а дачники соседней жуковской деревни Тереховское, которые своими силами и средствами соорудили на границе мост через овраг, поскольку тот ежегодно из-за бьющего здесь родника превращался в топь. После завершения стройки вода из ручья стала накапливаться, образуя по обе стороны проезда внушительные лужи. В них поселились дикие утки, чайки и прочая живность.

А потому, когда гражданин, вываливающий на край лужи бетон, заявил, что сбирается сделать здесь пруд для платной рыбалки и закрыть проезд, жители Тереховского очень обеспокоились. Как ни как, официально значащейся дороги здесь не было, а потому угроза перекрытия удобного проезда в город могла стать вполне реальной.

ГРАЖДАНИН N

О том, что планы имели под собой основания, заставляли думать и установленной прямо на границе забор из сетки-рабицы, и вагончик для рабочих, и даже туалет, обломки которого сохранились до сих пор. Однако вместе с тем, как увеличивались груды строительного хлама, лужа уменьшалась, и сейчас в этом месте совершенная сушь.

Поменялись ли планы у «рыбного бизнесмена» и были ли они вообще, пока точно сказать нельзя. Но глава администрации Георгий Гурьянов с уверенностью говорит, что никакого разрешения на данный вид деятельности он никому не давал.

- Я видел эту свалку. Бетонные плиты, лежащие там, - строительный хлам. Его тимашовский полигон ТБО не примет. Если удастся установить, кто туда это свалил, мы примем меры: заставим все убрать! - пообещал Георгий иванович.

Как рассказал нам глава администрации, он общался со старостой деревни Киселево Андреем ПАЛАМАРЧУКОМ, и тот не смог помочь ему прояснить эту ситуацию.

ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД

Подтвердил это и сам староста: он действительно не знает не то что о человеке, который организовал на окраине деревенской территории свалку стройматериалов, но даже не слышал о ее существовании.

Но журналист сродни следователю, а потому, копнув чуть глубже, нам удалось узнать, что старостой Андрей Паламарчук стал около года назад, а до этого данную общественную должность занимал Михаил ПРОДАН.

Именно Михаил Михайлович и рассказал нам, что отлично знает, кто навалил бетонных плит.

- Рядом с нашей деревней есть дачное общество «Родничок». Там председатель - Володя, фамилию не помню. Так это его племянник туда плиты свозил, разбивал их, чтобы арматуру достать и потом на металлолом сдать. Всю дорогу нам гружеными машинами разбили тогда! - вспоминает экс-староста.

Эту информацию мы оперативно передали Георгию Гурьянову в надежде, что ему удастся без труда распутать этот детективный клубок: найти «дядю Володю» и его племянника, загадившего границу между двумя соседствующими районами.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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