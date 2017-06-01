Двадцать лет танца

«Глория» отметила свой юбилей мега-концертом.

27 мая танцевально-спортивный клуб «Глория» отметил свое 20-летие. Шумный праздник, организованный в спорткомплексе Балабанова, объединил поклонников бальных танцев, которым юные спортсмены продемонстрировали всё то, чему успели научиться за прошедший год.

ПРЕДАННОСТЬ И ТРУД

По словам Ларисы МАМОНТОВОЙ - основателя клуба «Глория», юбилейный танцевальный сезон особенно богат на спортивные достижения. Воспитанники клуба, неоднократно принимавшие участие в региональных, российских и международных соревнованиях, завоевали более ста призовых мест.

Подобные успехи тренер связывает не только с особенным трудолюбием детей, которые все свое свободное время отдают регулярным многочасовым тренировкам, но и с неподдельной преданностью танцу.

ПО СТОПАМ УЧИТЕЛЯ

Поздравить «Глорию» приехали танцевальные пары из Обнинска, Калуги и Москвы. Торжественное мероприятие украсили шоу-номера из европейской и латиноамериканской программы в исполнении ведущих пар танцевально-спортивного клуба. Особенно запоминающиеся - «Вальс дождя», «Кукла», «Танцующий пианист», «Розовая пантера» и «Принцесса из Митяево».

Не менее яркими стали выступления и приглашенных хореографических коллективов - «Амадеус», «Noname» и «Dance».

- На призыв принять участие в праздновании круглой даты клуба откликнулись бывшие ученицы - Яна СУРКОНТ и Элина СЕМКА. Танцуя с ранних лет и уже достигнув больших успехов на танцевальном поприще, девушки остаются верны своему увлечению, связывая дальнейшую жизнь с тренерской карьерой, и очень приятно это осознавать.

Завершилось торжество медленным вальсом под звуки нестареющей классики «Dancing Queen» в исполнении Ларисы МАМОНТОВОЙ и её учеников.

Наталья ДЕРЕВЯНКО



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