Жительница Боровска до сих пор не в курсе, кого похоронили в могиле ее тетки!

В одном из прошлых номеров газеты «Неделя Боровского района» мы рассказывали о странном «подселении», которое обнаружила жительница Боровска Ольга ЛУЧКОВА рядом с могилами своих близких родственников. Это случилось больше месяца назад, и до сих пор женщина не в курсе, кого же похоронили «по соседству» с ее родными.

«ПЛЯСКИ» НА КОСТЯХ

Напомним, что за несколько дней до Пасхи Ольга Васильевна пришла на боровское кладбище навести порядок на могилах ее родственников: матери, отца и брата. И каково же было ее удивление, когда за оградкой она обнаружила свежее захоронение. Табличка на кресте была написана с ошибкой, но якобы гласила, что там лежит ее родная тетя - Александра Моржакова.

Кто дал разрешение на захоронение, как это вообще получилось, и точно ли на глубине двух метров под землей покоится ее тетя, все это пыталась выяснить Ольга Васильевна с того самого момента, как обнаружила «соседство».

- Информацию пришлось собирать буквально по крупицам. Каждый говорил свое. В больнице и на станции скорой помощи мне ответа о причинах смерти дать не смогли, отказали. Тогда почему чужим людям дали заключение, а родственнице - нет? - возмутилась Ольга Васильевна.

Кстати, чужими людьми оказалась упомянутая в прошлой статье семейная пара Валентины и Игоря КОНДРАТЬЕВЫХ (фам. изм. - Прим. авт.), как удалось выяснить Ольге Васильевне, именно они были последними, кто, так или иначе, контактировали с покойной тетушкой.

Как пояснил журналистам районный главврач Владимир ЛОГУТЕНОК, выдать заключение о смерти медработники смогут только после того, как Ольга Лучкова официально подтвердит свое родство.

И она подтвердила. Как рассказала Ольга Васильевна, ей удалось получить на руки документ, который гласил, что Александра Филипповна умерла из-за остановки сердца, телесных повреждений не обнаружено.

- Я не верю в это медицинское заключение, хоть убейте. Поэтому я написала заявление с просьбой об эксгумации тела. Я даже не уверена, что там похоронена моя тетка! - говорит Ольга Васильевна.

ВО ВСЕ ИНСТАНЦИИ

Что еще интересно, вся история вертится вокруг обозначенной выше семьи, во владении которой чудесным образом оказалась недвижимость бабушки в размере одной трети - остальные доли в квартире оформлены на Ольгу Лучкову и ее дочь. Плюс ко всему, чета почему-то считала себя некими опекунами покойной Александры Филипповны, хотя официальных документов, подтверждающих право ухода за бабушкой, не было никаких.

- Я предполагаю, что эта семья получила деньги на погребение тети и, думаю, завладела ее денежными средствами, хранящимися в «Сбербанке», «Газэнергобанке» и других, - заявила Ольга Васильевна.

Отметим, что подозрениями по поводу супругов Ольга Васильевна поделилась не только с журналистами, но и с прокуратурой Боровского района, губернатором Калужской области и даже написала письмо в адрес Президента РФ, где подробно изложила свои опасения и приложила все имеющиеся у нее на руках документы. Включая ответы от ведомственных служб.

К слову, прокуратура Боровского района серьезно отнеслась к заявлению женщины. Как рассказал районный прокурор Александр ЕГОРОВ, по обращению Ольги Лучковой сейчас ведется работа.

- Что касается захоронения, эксгумации и так далее, этим занимается ОМВД района, первично было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту захоронения. Прокуратура с этим не согласна и проводит проверку со своей стороны, в рамках которой дополнительно даст оценку законности принятого решения. Ответ Ольга Васильевна получит до конца следующей недели, - резюмировал Александр Владимирович.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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