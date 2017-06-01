Балабановские призывники примут присягу на глазах у всего города

В понедельник, 12 июня, Балабаново будет отмечать свой 45-й день рождения. В рамках празднования Дня города, 10 июня, состоится первое в истории населенного пункта военное мероприятие, нацеленное на патриотическое воспитание балабановской молодежи.

Как сообщил глава администрации Балабаново Вячеслав ПАРФЕНОВ, 10-го числа в 10 утра на Центральной площади возле сквера Победы выстроятся три «коробки» солдат срочной службы, чтобы принять присягу на глазах у всего города.

- Мы ожидаем порядка 150-ти человек, это если говорить только о родственниках призывников, также мы приглашаем жителей города прийти на мероприятие, - сказал Вячеслав Викторович.

Как подчеркнул глава администрации, на время принятия присяги будет перекрыто движение на площади, так, как это было на День победы, 9-го мая.

- Хочется показать молодежи, куда надо стремиться, воспитать в них патриотизм, чтобы они не боялись идти в армию, - резюмировал Парфенов.

Отметим, что на мероприятии для обеспечения безопасности и комфортного отдыха жителей Балабаново будут дежурить сотрудники полиции и других экстренных служб.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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