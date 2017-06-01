Жители Козельского живут в страхе из-за гостей «Старого замка»

Недавно «Неделя» рассказывала о таинственной гостинице «Старый замок» в совьяковской деревне Козельское. По нашей информации, на территории частного домовладения хозяин ведет предпринимательскую деятельность. В интернете без труда можно забронировать проживание в данном заведении за 10-15 тысяч рублей в сутки.

Найти управу на тайного бизнесмена пока не могут ни полиция, ни чиновники, и местные жители не знают, у кого просить защиты от пьяных и буйных отдыхающих.

ТАЙНЫЙ ЛАГЕРЬ

В редакцию «Недели» обратился староста деревни Николай КРИВОЩАПОВ, на встречу с журналистами он приехал в компании своего заместителя Виктора ПЛЕСКАЧА. Отметим, что местные активисты в Козельском - люди военные, серьезные, оба в звании полковников. Вот только Николай Васильевич служил в МВД, а Виктор Петрович - в армии. С собой они принесли толстенную папку - материалы по «Старому замку», письма, фотографии, ответы от органов и властей, все, что скопилось за полтора года борьбы с предпринимателем.

Как рассказал Николай КРИВОЩАПОВ, еще пару лет назад между жителями деревни и владельцем «Старого замка» Игорем ЕФРЕМОВЫМ (фамилия изменена - Прим. авт.) складывались абсолютно нормальные отношения.

- Помогали друг другу, дружили, никаких проблем не было. Но потом у него случился разлад в семье, и с прошлого года Игорь стал приспосабливать жилой дом под гостиницу, - вспоминает мужчина.

Первый звоночек, который взволновал Николая Васильевича, прозвенел прошлой зимой. Тогда в деревню заехал автобус, откуда вышли несколько десятков детей, и пробыли в «замке» все выходные.

- Что это за дети, откуда они, что там с ними делали - непонятно. Тем более, что разрешения на осуществление подобного отдыха у Ефремова нет, - уверенно заявил Николай Кривощапов.

Сначала решили поступить по-хорошему - собрать жителей деревни, пригласить хозяина дома и попросить его объяснить происходящие в коттедже события. Однако сатисфакции никто не получил, Игорь от диалога отказался, мотивируя это тем, что на своей территории он вправе делать все, что хочет.

ПЬЯНАЯ ЛАВОЧКА

И вот с тех самых пор потянулась череда бесконечных писем и отписок. Господин Ефремов, наверное, владеет каким-то особым амулетом, так как ни одна проверка, ни один запрос, ни один вызов правоохранительных органов не принесли результатов! Вдумайтесь, фактически полтора года деревенские жители пишут везде и всюду, и ничего!

- Приезжает полиция, посмотрит, покрутится и уезжает обратно, - говорит Виктор Петрович. - Мы снова вызываем, и опять ничего.

А причин для вызова стражей правопорядка у жителей Козельского появилось много. Дети - это еще цветочки. Регулярно на место стали приезжать по несколько машин из разных регионов - на отдых. Николай Васильевич вспоминает, как компания крепко подвыпивших мужчин решила устроить ралли в местном лесочке. Как итог - одна перевернутая машина, галдящие мужики, гам всю ночь напролет.

- Люди стали бояться выходить на улицу из-за таких гостей. Много пьяных, кто-то агрессивен. А ведь «Старый замок» находится буквально в пяти метрах от жилых домов! - возмущается Николай Кривощапов.

Кстати сказать, Виктор Петрович подтвердил сказанное и добавил, что таких историй за полтора года было много и эта - не самая яркая.

Взрослый отдых попеременно сменялся детским, словно владелец никак не мог определиться, что ему больше по душе - подобие летнего лагеря или «Старый замок» с «преферансом».

- Мы стараемся, чтобы у нас все было хорошо, чтобы люди жили нормально. Но когда нам нужно содействие, почему его нет?! Если так дальше будет продолжаться, во что превратится деревня? - возмущается Николай Кривощапов. - Зачем говорить о важности местного самоуправления, когда властям фактически наплевать?

Ставить точку в этой истории слишком рано. Позиция местных жителей предельно жесткая - добиться прекращения деятельности «Старого замка», и они готовы бороться дальше.

Кстати, глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ по-своему старается помочь людям, пишет письма в разные инстанции. Последнее - в профильные ведомства с просьбой провести очередную проверку. Но, как рассказал Николай Константинович, ответа пока никакого не последовало.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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