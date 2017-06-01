01.06.2017

Купальный парадокс



Начавшееся лето ознаменовалось для администрации города официальным  письмом, присланным из МЧС, с требованием организовать отдых на водном объекте муниципалитета. Помимо создания условий для водных процедур, на органы власти почему-то возложили обязанность патрулировать эти места, а потом и нести ответственность, если что не так.

Конечно, данное письмо было разослано, как говорится, веером по всем поселениям Калужской области. Однако именно в Балабанове это выглядит как издевка. Очистные кабицынских микрорайонов не один год сбрасывают нечистоты в ручей, который позже впадает в Страдаловку. Из-за этого в единственном в городе водоеме без реального риска для здоровья и жизни купаться невозможно. В доказательство этому еще 11 мая муниципалитет получил заключение боровского отделения Центра гигиены и эпидемиологии на лабораторные исследования содержимого балабановкого водоема. В них, собственно, ничего необычного не найдено: все то же превышение разных показателей присутствия канализационных стоков от 48 до 240 раз!

 

В общем, если какой лихой житель города соберется окунуться в мутные и опасные воды Страдаловки, то обходной патруль города ему уже ничем не поможет. И все же, дабы соблюсти политес, администрация возьмет на себя оповестительную работу.

- Установим на берегу реки информационные щиты о запрете купания в водоеме, - сообщил замглавы администрации Алексей СТЕПАНОВ.

Кроме этого, муниципалитет направит в адрес МЧС официальный ответ, к которому приложит результаты баканализа, свидетельствующие о невозможности организовать отдых на берегу муниципального водоема.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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