Вячеслав Парфенов: «Активность горожан помогает благоустроить наш город!»

За последний год в Балабанове произошло много изменений, которые сделали жизнь горожан значительно лучше. Это и концессионное соглашение, позволившее муниципалитету уйти от многомиллионных вливаний в убыточные КТС и решить проблемы с подачей тепла в квартиры горожан, и благоустройство дворов и общественных зон. А также многие другие решения, которые, может, не столь заметны на глаз, но, тем не менее, позволили Балабанову развиваться в социально-экономическом плане.

Однако перед городом стоит еще достаточно нерешенных вопросов, часть из которых настолько важна, что говорить о беспроблемном процветании муниципалитета невозможно.

О том, как оценивает минувший отрезок времени и на что нацелен в ближайшей перспективе, «Неделе» рассказал глава исполнительной власти города Вячеслав ПАРФЕНОВ.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

- Вячеслав Викторович, чуть больше года назад вы стали главным хозяйственником балабановского муниципалитета, оставив пост зам. главы администрации Боровского района. Вы не разочаровались в своем решении?

- Нет, не разочаровался. Балабаново - самый большой город Боровского района, и мне было интересно попробовать свои силы руководителя здесь. На прежней должности далеко не все зависело от меня, поскольку в каждом муниципалитете есть свой глава администрации. По сути, это была кураторская деятельность - помогать, давать советы, рекомендации. Сейчас приходится самому принимать решения и действовать. От того, насколько правильны эти шаги, зависит результат.

- Вы не живете в Балабанове. Почему, и не мешает ли это быть в курсе всех проблем муниципалитета?

- Будучи военным, я получил квартиру в Подольске и продать ее не могу. Здесь у меня своего жилья нет, приходится снимать в Обнинске. Это вовсе не мешает держать руку на пульсе. Я на работе семь дней в неделю, часто объезжаю город, чтобы самому видеть, что у нас происходит. И потом, всегда на телефоне: в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, десять минут - и я уже на месте.

О САМОМ ГЛАВНОМ

- Главная задача, стоявшая на момент вашего назначения в городе, - заключение концессионного соглашения по теплу. На тот момент это казалось единственным вариантом, позволяющим решить все многолетние проблемы и уйти от провальных КТС. Сейчас, когда КЭСК работает в муниципалитете, вы можете сказать: не расходятся ли ожидания и реальность?

- Ожидания и результат - положительные. Ведь всем хорошо известно, что муниципалитет миллионами расплачивался за долги КТС, ни рубля не вкладывая в его модернизацию. Директора теплового предприятия только приходили денег просить у депутатов, при этом получали зарплаты больше, чем глава администрации. Они просто загубили КТС!

С приходом концессионера мы вздохнули свободно. Да, тариф поднялся, но при этом он ниже, чем в Боровске, Ворсино. Конечно, есть некоторые замечания со стороны управляющих компаний, которые говорят о плохом взаимодействии с ними КЭСК. Но это - человеческий фактор, и он решаем. Зато с обеспечением горожан теплом у нас все в порядке. И район, и мы приняли в этом проекте большое финансовое участие, но результат позволит еще лет пятнадцать всем спать спокойно. Да и, по большому счету, у нас и выбора никакого не было. Поэтому я на сто процентов уверен, что мы поступили правильно, войдя в это концессионное соглашение.

- Практически одновременно с тепловой проблемой город, как тогда казалось, решил и проблему с водным хозяйством и канализованием, передав все городские сети на баланс «Калугаоблводоканал». Однако почти сразу власти города, в лице Думы и администрации, разочаровались в своем решении. Как ситуация выглядит сегодня?

- Еще будучи замом главы района, я приезжал на заседание балабановской Думы и просил поддержать решение о передаче городских сетей в ведение «Калугаоблводоканал». Что касается последующего разочарования, то оно основывалось на том же плохом взаимодействии. Все проблемы от плохого руководства. Ведь там, в Калуге, не знают всех проблем города, для этого здесь были поставлены свои начальники. К счастью, после нескольких переговоров, начальник районного «Водоканала» был назначен новый, и сейчас таких больших проблем у нас нет.

Он вполне контактен, всегда «на телефоне», так что взаимодействие мы наладили. Попросили проложить трубу в сквере Молодоженов - нам пошли навстречу, насос на гагаринской КНС поменяли. Ведут работы на Восточной и Дзержинского, сейчас стоит задача - отремонтировать улицу Кооперативную, которая три года течет. В общем, за последние пару месяцев сильных нареканий у меня нет, и непонятное противостояние, которое имело место при прежнем руководстве, исчезло.

ГОРОД-САД

- Говорить о развитии города в условиях сегодняшних проблем с объемами подачи воды и невозможностью подключения новых абонентов к существующим стокам невозможно. В чем вы видите решение данной проблемы?

- Согласен, никакого развития в этом плане у города нет. Но мы сделали большой шаг: за счет застройщика получили две скважины на ул. Ворошилова. У них очень хороший дебит, и он позволил решить проблему с водой на ул. Дзержинского.

У нас большая проблема в том, что некуда сбрасывать стоки, все - предел! Модернизировать очистные, расположенные на территории «спички»,- проблематично, поскольку земля не наша. Поэтому вся надежда на особую экономическую зону, которая должна появиться на территории сельского поселения Совьяки. С ее развитием понадобятся очистные сооружения, по плану, это будут районные, которые капитально отремонтируют и модернизируют. Ну, а мы уже свои сети подведем к районным.

Пока в развитии города мы встали, поэтому и на гагаринском поле ничего не продаем. Последнюю свою возможность подключения к очистным бывшего «ПСП» мы использовали для школы, которую начнут строить в следующем году.

- Администрация, предшествующая вашей, разработала проект планировки гагаринского поля. Вам хочется в нем что-то изменить и готовы ли вы это сделать?

- Мы не придерживаемся того проекта планировки, его надо переделывать. Есть там «изюминки»: большие парковые зоны, ролледром, и мы все это сохраним. Кроме того, построим детский сад, место под который предусмотрено. И хотелось бы перенести туда рынок, поскольку такого безобразия, которое сегодня творится в центре города, быть не должно. Думаю, там можно построить что-то наподобие «Экобазара», а на месте нынешнего рынка обустроить, например, парковую зону. Надеюсь, депутаты меня поддержат в этом решении.

В любом случае, все идеи будут согласовываться с депкорпусом, поскольку я во время своего назначения обещал быть открытым и ничего за спиной у Думы не решать. За год я своему обещанию не изменил.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ОКРУЖАЮТ

- Ремонт М-3 вплотную подбирается к границам Балабанова. Какова последняя информация о том, чем это обернется для жителей города, учитывая, что киевская трасса отрезает микрорайоны от основной части МО?

- Были некоторые вопросы. Например, двигаясь из Серпухова, на М-3 нельзя было повернуть в сторону Калуги, а выезжая из Балабанова, не было поворота на Московскую. Но две недели назад было последнее совещание, проектировщик внес изменения, доработал «кольца» на эстакаде.

Что касается выездов с улиц Московская и Зеленая, а также микрорайона Восточный, то у них будет только выезд на «благословенный» мост, куда они смогут добраться по дороге-дублеру. Да, ехать придется в объезд, но зато движение будет безопасным, а для пешеходов обустроят хороший надземный переход.

- А каковы на сегодняшний день перспективы обустройства железнодорожного перехода?

- В этом году будут выполнены проектно-изыскательные работы, проект обещают представить к концу года. Свои предложения мы внесли, в том числе и по освещению, и по пешеходным дорожкам. Строительно-монтажные работы ожидаются в следующем году, и муниципалитет тоже примет в них финансовое участие.

ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС

- В последние месяцы администрация ведет большую работу с нестационарными торговыми объектами и наведением порядка на муниципальном рынке. Думаю, для вас не секрет, что некоторые горожане восприняли это как давление на малый бизнес. Что скажете?

- В корне не согласен с таким мнением. Напротив, при принятии ставок арендной платы администрация отстаивала позицию понижающих коэффициентов для некоторых НТО, несмотря на то, что часть депутатов заняли противоположную позицию. У нас нет намерений задушить чье-то дело, мы хотим, чтобы оно осуществлялось на законных основаниях.

Вот возьмем, например, мясной магазинчик на перекрестке улицы Гагарина. Владелец торговой точки платит аренду хозяину павильона больше, чем предусматривают муниципальные арендные ставки. Но при этом сам владелец кирпичной постройки вообще ничего платит городу! И это при том, что данное НТО незаконно стоит на тротуаре, да еще и после окончания срока предоставления аренды! Этого строения там не будет, поскольку не должны торговать чем-либо в непосредственной близости от общеобразовательной школы, для этого есть другие места. Для многодетного отца - владельца этого мясного бизнеса мы уже пообещали найти место под павильон. Пусть работает, но только в рамках правил, установленных муниципалитетом.

Что касается нашего муниципального рынка, то ситуация, которая сложилась, когда предприниматели месяцами не платят аренду, неправильная. Если бизнес не идет, это не значит, что можно пользоваться землей города бесплатно.

БУДЬ АКТИВНЫМ

- Вячеслав Викторович, вы часто обращаетесь к жителям города и просите быть более активными в решении вопросов своих дворов и города в целом. Но если честно, инициативность граждан вам помогает или все же мешает в работе?

- В основном, помогает. Ведь люди живут в своих домах и дворах и лучше знают их недостатки. Я не могу все видеть, поэтому активность со стороны граждан - это существенная помощь для администрации, которая старается благоустроить каждый уголок муниципалитета.

Когда мы выходили посмотреть, как асфальтировали улицу Гагарина, ко мне подошла женщина и обратила внимание на тротуар, ведущий к школе №4. Я до этого и не знал, что дети там ходят по лужам. Сейчас сделали обмер, посчитали - вышло чуть больше миллиона. Деньги на это нашли: торги по ремонту спорткомплекса состоялись, и мы сэкономили на них почти столько же.

Жители улицы Дзержинского пришли на прием, попросили благоустроить территорию вокруг детского сада «Василек». Сейчас мы там детский комплекс поставили и ограждение.

Их соседи с улицы Ворошилова позвали меня на сход. О своих проблемах буквально с криком души говорили. Ну, там бардак! Они, конечно, попросили много, все сразу мы сделать не сможем. Но дороги им отсыплем и детский комплекс поставим. А вопрос с газом постараемся решить в следующем году.

Приглашали жители и на сход в микрорайон «Восточный», тоже рассказали о своих проблемах. Там тоже все и сразу сделать трудно. Из-за расширения М-3 и полосы отвода федеральной дороги не смогли сделать пешеходную дорожку вдоль трассы. Но спуск с дороги со ступеньками и поручнем обустроили за месяц. Раньше люди в овраг по кочкам спускались.

КУРС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Какие задачи для своей команды вы ставите как первоочередные на этот год?

- Отношение людей к городу формируют условия проживания. Поэтому я считаю, что в Балабанове необходимо развивать идею обустройства скверов и парковых зон. В этом году мы попали в программу «Благоустроенная городская среда», что позволит нам обустроить пустырь рядом с домом № 18 на ул. Гагарина. Я обещал там людям полноценный сквер, мы выделили на него порядка 3,8 млн рублей. И еще надо доделать сквер Воинов-интернационалистов.

- А может, пора заглянуть на Лесную, и там, на пустыре, тоже сделать зону отдыха горожан?

- Возможно. Думаю, там неплохо разместился бы Культурный центр. К тому же, по проекту он идет сразу с благоустройством - парковой зоной и детской игровой площадкой. Так мы можем «убить трёх зайцев» сразу. В общем, будем думать и работать.

Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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