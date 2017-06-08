Так сложилось

Администрацию Балабанова упрекнули в бессистемности.

На минувшем заседании балабановской Городской Думы заслушали сразу два «денежных» отчета начальника финансово-экономического отдела администрации Натальи ГУСАКОВСКОЙ. И если к первому - по исполнению бюджета за 2016 год никаких вопросов и нареканий у парламентариев не возникло, то к информации о бюджетных делах за первый квартал текущего года они отнеслись весьма критически.

БЕЗ ЗАСЛУГ

Отчет за минувший год ранее уже был озвучен на публичных слушаниях, а потому останавливаться на нем не стали, единогласно одобрив. Зато небольшой перечень успехов года текущего стал некой палкой наказания, получить которое Наталья Александровна явно не ожидала.

Итоги трех минувших месяцев начальника финотдела порадовали: в городской бюджет «упало» без малого 78 млн рублей, что составило 30% всех годовых назначений. Наибольший удельный вес поступлений собственных доходов составили налоги: 47% на имущество, 26% на доходы физлиц и 9% от использования муниципального имущества. Благодаря этим поступлениям администрация погасила перед банком долг в размере 15 млн рублей!

Однако волны радости эти цифры у парламентариев не вызвали. Напротив, они попросили уточнить, с чем именно связаны высокие цифры поступлений, в частности, по земельному налогу: граждане и организации стали более дисциплинированы в отношении налоговых платежей или на сумму повлияла переоценка кадастровой стоимости земли? Оказалось, что причина именно в росте цены на собственность, которая автоматически подняла и налог на нее.

Председатель бюджетной комиссии ГД Владимир ЖИГАНОВ, который обычно склонен давать советы в финансовой работе администрации, нежели критиковать ее, на сей раз прошелся по чиновникам «танком». По его мнению, первый квартал - это время, когда налогоплательщики вносят свои ежегодные взносы, а потому никакой заслуги администрации в этих сборах нет, просто «так сложилось»!

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОЛГИ

Далее Наталья Гусаковская не смогла предоставить информацию, заплатил ли городу налоги Калужский областной совет профсоюзов, которому в 2016 году думцы пошли на уступки. Тогда председатель этой организации обратился к местному парламенту с просьбой изменить вид разрешенного использования части земель, находящихся в границах Дома отдыха «Балабаново». Он мотивировал это тем, что переоценка кадастровой стоимости сильно усложнила финансовые возможности профсоюза. Но если город позволит часть земли Дома отдыха отдать под коттеджную постройку, то налог станет посильным, а в перспективе муниципалитет получит новых собственников земли, следовательно - налогоплательщиков.

В качестве реверанса Балабанову пообещали передать земельный участок безвозмездно, и слово свое, кстати, сдержали. 1,46 га, граничащих с коттеджным поселком «Венский лес», уже скоро станут муниципальными. Их дальнейшее предназначение Думе еще только предстоит определить.

Однако касаемо долгов Наталья Гусаковская сказать ничего так и не смогла. Пояснив только, что изменение вида разрешенного использования снизит налоговое бремя профсоюза только с 2017 года, а за прошлый придется рассчитаться по старой ставке.

Такой ответ только подзадорил председателя бюджетной комиссии:

- Это говорит о том, что администрация не выполняет указание Думы, не ведет систематическую работу с должниками, - отрубил Владимир Жиганов.

Вдобавок к этому он поставил исполнительной власти в укор сокращение числа мелких предпринимателей на 51 человека за минувший год. По его мнению, это говорит о том, что работу с микробизнесом администрация не ведет.

Итогом этого финансового отчета стало желание депутатов подробно изучить всю структуру налоговых поступлений, чтобы понять, действительно ли работа балабановской администрации бессистемна, или просто Наталья Александровна, воодушевленная цифрами первого квартала, растерялась от прямых вопросов думцев.



Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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