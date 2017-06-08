08.06.2017

Боровчане прозвали Реукова «Колываном»



16 мая предприниматель Виталий РЕУКОВ снес в Боровске историческое здание - бывшую типографию, обозначив свои действия словами «так получилось». Однако почему получилось так, что администрация города была оповещена о случившемся, когда строение практически сравняли с землей, а не в момент «внезапного» обрушения, так и осталось тайной, известной одному Виталию Георгиевичу.

В ответ на обрушившуюся на бизнесмена критику из боровских СМИ, Виталий Георгиевич попытался оправдаться, заявляя, что не имел злого умысла: здание старое, без фундамента, да и исторической ценности не имело, у него даже некое экспертное заключение имеется. Однако боровское сообщество до сих пор пребывает в гневе, считая, что действия нового собственника данного объекта были преднамеренными.

- Этому типу доверять нельзя ни в чем, в том числе и ссылкам в статье на некую экспертизу. Он сам себе экспертиза, он плевал на всех, в том числе и на городские и районные власти. Остановить его сможет только наша объединенная позиция и указание с верхов, - пишет на своей страничке в «ФБ» боровский художник Вячеслав ЧЕРНИКОВ.

Между тем, сторонники реуковской оппозиции жгут Виталия Георгиевича не только гневным взглядом, но и словом, посвятив ему стихотворение, в котором предпринимателя нарекли «Колываном» - персонажем из хорошо известного мультфильма.

«...И готовил возрожденье домику тому взамен,
Все по плану и достойно, без излишеств стройных стен.
Вот такой вот он спаситель - тот приезжий Колыван.
У него на старый город есть свой очень четкий план...»

Пока одни репостят в соцсетях это внушительное «посвящение», другие требуют от администрации города и прокуратуры сделать все возможное, чтобы поступок предпринимателя не остался безнаказанным. В противном случае, считают боровчане, в городе скоро не останется исторических построек, и туристам придется показывать только «развалины и старые фотографии».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

 

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