Балабаново и Ермолино готовятся отметить дни рождения

В то время как все граждане страны будут отдыхать, отмечая 12 июня День независимости России, жители двух боровских городов - Балабанова и Ермолино, окунутся в празднования Дней рождения своих муниципалитетов. Организаторы торжеств уже подготовили для горожан программы, которые не позволят скучать в грядущий понедельник.

БЕЗ ОДНОЙ МИНУТЫ ПОЛНОЧЬ

В Балабанове с 10.00 начнут развлекать тех, кому во время летних каникул дома не сидится. Для детворы в этот день будут работать аттракционы и торговые палатки со всякой безделицей, в 11.00 стартует спортивная эстафета на городском стадионе, а в полдень начнутся мастер-классы по разным видам рукоделия.

Самой яркой частью Дня города обещает стать Парад невест, который в 13.00 состоится в сквере Молодоженов возле администрации. Часом позже на сцене у городского Дома культуры будут чествовать тех, кто был удостоен места на Доске почета «Трудовая слава города Балабаново», установленной в сквере Победы. Следом за передовиками производств награждать и аплодировать начнут лучшим семьям города.

В 16.00 вновь наступит «детское время», и целых два часа маленькие горожане будут участниками сначала анимационной программы у стен ГДК, а потом спортивной - «Игры нашего двора», которая развернется на городском стадионе.

Концерт вокалистов из Обнинска предупредит о приближении официальной части праздника, во время которой в 18.30 Главы города вручат благодарственные письма и грамоты взрослым балабановцам, а также отметят одаренных детей, волонтеров, молодоженов и новорожденного.

По окончании поздравительной церемонии, в 20.00 на сцену выйдет ВИА «Ретро-сборная СССР», Влад СТАШЕВСКИЙ и группа «Технология».

В 23.00 традиционно небо над городом раскрасит яркий салют. А жителям домов, расположенных близко к месту празднования, придется перенести отбой на 23.59. Именно на это время назначено окончание уличной дискотеки.





ЕРМОЛИНЦЫ ЗАГЛЯНУТ В «БУДУЩЕЕ»

В Ермолине же праздничная программа начнется на час позже, чем в Балабанове - в 11 утра. Как обычно - с традиционной торжественной части, в рамках которой власти произнесут поздравительные речи, также ермолинцев поздравят, между прочим, не только с Днем города, но и с Днем работников текстильной и легкой промышленности специально приглашенные гости. К слову, пройдет мероприятие на площади у Дома культуры «Полет».

Через полтора часа, в 12:30, ермолинцам предложат переместиться в городской парк, где пройдут спортивные мероприятия и состоится фантастический парад «Будущего».

Размяв мышцы, насмотревшись на «Будущее» и зарядившись, как следует, позитивом, жителям города предстоит вернуться к площади у Дома культуры, где пройдет основная часть мероприятий. Там в 15:00 часов начнется выступление вокально-инструментального ансамбля «Мотив», знакомого практически каждому ермолинцу.

Не обойдется празднование Дня города и без приглашенных артистов. Оркестр из первого наукограда - Обнинска сыграет для жителей и гостей Ермолина музыкальную программу. Позже, с 17:00 до 19:00, своими талантами блеснет местная художественная самодеятельность. А вот уже в семь вечера к площади у ДК «Полет» может смело подтягиваться молодежь, до 23:00 для всех любителей танцев до упаду будет играть задорная музыка.

В десять вечера небо Ермолина озарится праздничным фейерверком. Запускать его будут со школьного стадиона по улице Карла Маркса, 1. После салюта у ермолинцев будет еще целый час для плясок, после чего торжественные мероприятия будут закончены.

Иван КРЕЧЕТ

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